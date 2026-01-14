Nesta quarta-feira (14), o Atlético ficou no empate com o North em Montes Claros, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Após o jogo, o técnico interino Diogo Alves, que comandou a equipe na ausência de Sampaoli, avaliou o resultado e destacou a importância de ter compreensão e paciência com os jovens da base que vêm ganhando oportunidades no time profissional.

Nesta quarta-feira (14), o Atlético ficou no empate com o North em Montes Claros, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Após o jogo, o auxiliar técnico Diogo Alves, que comandou a equipe na ausência de Sampaoli, avaliou o resultado e destacou a importância de ter compreensão e paciência com os jovens da base que vêm ganhando oportunidades no time profissional.

– O Ciga me passou um dado que me chamou muita atenção. Alguns jogadores como Cauã, Iseppe, Índio não completaram ainda sete jogos como profissional. Então, claramente, é muito difícil pra eles. A gente está colocando eles num nível de exigência muito alto e não exigência somente pelo adversário ou pelo confronto.

– Um nível de exigência pela pressão externa que a gente todo dia percebe nas redes e todo dia percebe do nosso próprio torcedor. É óbvio que a gente exige, que a gente quer que os nossos jogadores sejam pressionados, mas a gente precisa ter um pouquinho de compreensão – explicou Diogo.

Questionado sobre a preparação física, pré-temporada dos jogadores principais e a equipe mista que inicia o torneio estadual, Diogo Alves afirmou que o tempo de preparo de cada atleta é diferente e que, gradualmente, Sampaoli conseguirá ajustar o ritmo individual de cada um e colocará aos poucos para jogar:

– Eu acredito que a gente vai, pouco a pouco, tentar encontrar os tempos de preparação de cada um. Os tempos de respostas físicas, e principalmente de tempo de jogo, vai cada um. E, pouco a pouco, obviamente, o Sampaoli vai inserindo os jogadores – disse o auxiliar.