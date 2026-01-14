Atlético-MG oficializa a contratação do atacante Alan Minda

O Atlético oficializou nesta quarta-feira (14) a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos. O jogador estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e firmou contrato com o clube mineiro por cinco anos.

Confira o anúncio do Galo oficializando o atleta:

"O Atlético informa que concretizou a contratação do atacante Alan Minda. O jovem equatoriano, de 22 anos, chegou em BH na madrugada da última sexta-feira (09/01) para realizar exames médicos e finalizar os trâmites do acordo oficial. Ele assinou contrato até o fim de 2030.

Destaque em seu país, Minda ganhou visibilidade no Independente del Valle e logo foi lembrado pela seleção de base, sendo convocado para o Sub-20.

Posteriormente, também ganhou vaga na seleção principal, disputando Copa América, amistosos e as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Seu último clube foi o Cercle Brugge, da Bélgica, onde estava desde 2023.

Na carreira, Minda conquistou títulos importantes como Liga Equatoriana, Copa do Equador e Copa Sudamericana."

Alan Minda anunciado pelo Galo (Foto: Luís Amaral / Atlético)

Quem é Alan Minda?

Alan Minda é um atacante equatoriano de 22 anos que se destaca pela velocidade, explosão e habilidade no um contra um. Atua principalmente pelos lados do campo, com preferência pela ponta direita, mas também pode jogar pelo lado esquerdo do ataque.

É um jogador agressivo ofensivamente, com boa condução em velocidade e capacidade de quebrar linhas defensivas, características que o tornam uma peça importante em transições rápidas.

O atleta foi revelado pelo Independiente del Valle (EQU) e promovido ao elenco profissional em 2021. Em 2023, transferiu-se para o Cercle Brugge, da Bélgica, onde ganhou destaque no futebol europeu, o que o levou a convocações para a seleção equatoriana, sendo cotado para a lista da Copa do Mundo.