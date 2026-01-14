Atlético-MG fica no empate com o North e ainda busca a primeira vitória no Campeonato Mineiro

Nesta quarta-feira (14), North e Atlético empataram por 1 a 1 na Arena Credinor, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Ermel abriu o placar para a equipe de Montes Claros ainda no primeiro tempo, enquanto Rony marcou o gol de empate do Galo na etapa final, deixando tudo igual no Norte de Minas.

Como foi North x Atlético?

A partida começou de maneira equilibrada e cautelosa, com as duas equipes se estudando e evitando se expor nos minutos iniciais, o que resultou em poucas ações ofensivas. A primeira chance mais perigosa foi do North, em um chute de longa distância que exigiu boa intervenção do goleiro Gabriel Delfim, que desviou para escanteio.

O Atlético, por sua vez, também encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo do adversário e recorreu aos arremates de fora da área como alternativa. A primeira oportunidade alvinegra surgiu apenas aos 30 minutos, quando Natanael arriscou de longe e a bola passou com perigo pela meta defendida por Yago.

A estratégia de arriscar chutes de longa distância acabou funcionando para o North, que abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Pela ponta esquerda, Ermel recebeu a bola, ajeitou e finalizou de muito longe, com muita força. O chute preciso morreu no ângulo, em um verdadeiro golaço, colocando a equipe de Montes Claros em vantagem no marcador.

Natanael em North x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O segundo tempo começou com o Atlético mais agressivo, ocupando o campo ofensivo e pressionando em busca do empate. Aos 13 minutos, a equipe desperdiçou uma chance clara de gol. Cuello fez boa jogada pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para Kauã Pascini, que dominou mal e finalizou prensado.

Na sequência, em lance semelhante, Cuello novamente avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Reinier, que acabou furando na hora da finalização, desperdiçando mais uma oportunidade para o Atlético.

De tanto pressionar, o Atlético finalmente chegou ao gol de empate, mais uma vez em jogada construída pelo lado direito. Cuello cruzou para a área, encontrou Kauã Pascini, que finalizou de forma mascada, e a bola sobrou para Rony, que bateu de primeira e deixou tudo igual no placar.

Aos 39 minutos do segundo tempo, a tarefa do Atlético para tentar a virada ficou ainda mais complicada. Índio, que havia entrado no intervalo, cometeu uma entrada violenta e recebeu cartão vermelho direto, sendo expulso de campo.

Com a vantagem numérica, o North se lançou ao ataque em busca da vitória e criou algumas oportunidades perigosas. Aos 50 minutos do segundo tempo, Santiago chegou a marcar, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento, e o empate em 1 a 1 permaneceu até o apito final.

Próximos jogos de North e Atlético

O North volta a campo no próximo sábado (17), às 16h, quando enfrenta o Betim em mais uma partida como mandante, na Arena Credinor. Já o Atlético joga no domingo (18), às 18h, contra a Tombense, na Arena MRV. Ambos os confrontos são válidos pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Ficha do jogo

North 1 x 1 Atlético-MG

2° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: quarta-feira (14) às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Credinor, Montes Claros

🥅 Gols: Ermel (47' / 1°T - North) / Rony (28' / 2°T - Atlético)

🟨 Cartões amarelos: Evanderson (NOR) / Alan Franco (CAM), Vitão (CAM), Rony (CAM), Cissé (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: Índio (CAM)

North (Técnico: Kléberson Pereira)

Yago Oliveira; Lucas Mota, Bruno Bispo, Leonardo Gobo e Renan; Camacho (Rosseto), Evanderson, Clayton (Santiago) e Serginho (Yuri Merlin); Tiago Marques e Ermel

Atlético-MG (Técnico: Diogo Alves)

Gabriel Delfim, Natanael, Junior Alonso, Vitão (Índio), Vitor Hugo e Kauã Pascini (Cadu); Alan Franco, Reinier (Luís Gustavo), Iseppe (Cauã Soares); Cuello e Rony (Cissé)

🟨 Arbitragem: André Luiz Skettino

🚩 Assistentes: Felipe Allan e Ricardo Junio

📺 VAR: Emerson de Almeida