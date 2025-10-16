Rony comenta sobre esforço para jogar clássico pelo Atlético-MG

Atlético e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15) na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Rony, que era dúvida para a partida, começou o jogo entre os titulares.

Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (15) na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Rony, que era dúvida para a partida, começou o jogo entre os titulares.

O atacante do Galo sofreu um edema no adutor da coxa direita na vitória por 3 a 1 contra o Sport, na última quarta-feira (8). Durante a semana, o jogador passou por intenso trabalho de fisioterapia para se recuperar e ficar disponível para o técnico Sampaoli.

Após o clássico, Rony comentou sobre a vontade de ajudar o Atlético e o trabalho para estar em campo contra o Cruzeiro.

"Eu acredito que nós atletas, quando você suporta tudo, você quer ajudar a sua equipe da melhor maneira possível. Eu queria muito ter feito um gol hoje, queria ter ajudado minha equipe com gols, assistência, mas infelizmente não aconteceu, isso faz parte".

"Eu procuro me cuidar o máximo para poder estar em campo, tive esses dias para poder recuperar de um edema, estava bem angustiado porque eu não sabia se eu ia poder recuperar pra poder jogar e graças a Deus consegui. Vim fazendo tratamento de manhã, tarde e noite e graças a Deus, a minha genética é muito boa e consegui diminuir a lesão.

Rony em disputa com Wanderson durante clássico (Foto: Gilson Lobo / AGIF)

Vaias e aplausos para Rony

Rony também comentou sobre o estádio ficar dividido ao ser substituído, uma parte vaiou enquanto outra aplaudiu. O atacante disse que o que ele preza é ajudar a equipe, trabalhando muito para isso, e que não tem como controlar o sentimento do torcedor.

"Meus companheiros sabem o quanto eu me dedico para poder ajudar dentro de campo, não me escondo do jogo e jamais vou fazer isso. Quando isso acontece (vaias ou aplausos) não tem como controlar. O que eu mais prezo no futebol é poder ajudar a equipe do Atlético