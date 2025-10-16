Na noite desta quarta-feira (15), o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol sofrido pelo Atlético se originou de um erro individual de Gabriel Menino, que se desculpou para a torcida após o jogo.

Após um lateral, Menino dominou e tentou recuar para o goleiro Éverson, mas a bola saiu fraca e caiu nos pés de Kaio Jorge que avançou e tocou para Matheus Pereira marcar. Na zona mista, o meio campista do Galo assumiu a responsabilidade e pediu desculpas pelo erro.

"Os jogadores estão todos propícios a errar. Eu não queria errar nesse grande clássico. Já pedi desculpa, quero pedir desculpa novamente. Primeiramente aos atletas, a diretoria, a comissão e, segundo, a torcida pela festa que fizeram hoje. O erro é particular meu e vou trabalhar a semana para que sábado a gente possa vencer e chegar no nosso objetivo.

Gabriel Menino em Atlético x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O jogador também analisou a partida e disse que o Atlético merecia vencer. Para finalizar, comentou dos próximos jogos, no sábado (18) contra o Corinthians e a semifinal da Sul Americana na próxima semana.

" Não merecíamos um empate, merecíamos vencer. Estávamos com a posse de bola dominando o jogo e estava tudo propício para a gente vencer, mas infelizmente não foi assim. Mas é bola para frente, já temos um grande jogo no sábado e uma semifinal na terça-feira. A Sula é a nossa Copa do Mundo, vamos com força e alma para que a gente consiga passar desse primeiro jogo, trazer a primeira vitória, para que a gente possa fechar aqui em casa.

