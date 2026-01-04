Com reação no segundo tempo, Atlético-MG estreia com vitória na Copinha

Neste domingo (4), o Atlético estreou com vitória na Copinha 2026. Mesmo sofrendo um gol logo nos primeiros minutos, a equipe mineira mostrou poder de reação e conseguiu a virada no segundo tempo. Ao final, o Galo venceu a partida por 3 a 2.

Neste domingo (4), o Atlético estreou com vitória na Copinha 2026. Mesmo sofrendo um gol logo nos primeiros minutos, a equipe mineira mostrou poder de reação e conseguiu a virada no segundo tempo. Ao final, o Galo venceu a partida por 4 a 2.

Como foi o jogo?

O jogo começou bastante movimentado e, logo aos 3 minutos, o meia Alex fez boa jogada individual e acabou caindo dentro da área. O árbitro assinalou a penalidade, gerando muita reclamação, já que pelas imagens não ficou claro se houve realmente o toque. Na cobrança, Gabriel Santana bateu firme no canto e abriu o placar.

Após sofrer o gol logo no início, o Galo adiantou suas linhas e passou a buscar o ataque em busca do empate. A equipe criou boas oportunidades, chegou com perigo em alguns momentos, mas pecou nas finalizações, especialmente com o centroavante Louback. Apesar da insistência durante toda a primeira etapa, o time não conseguiu encaixar uma jogada decisiva para igualar o placar.

(Foto: Anderson Romao/Gazeta Press)

O segundo tempo começou com o Atlético pressionando e buscando o gol de empate, que acabou saindo aos 13 minutos. Após boa jogada pela ponta direita, o lateral Vitor Gabriel fez o cruzamento preciso para Riquelme, que havia entrado minutos antes, cabecear e deixar tudo igual no placar.

Apenas quatro minutos depois, veio a virada do Galo. Após um bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para Mosquito, que apareceu livre e apenas empurrou para o fundo das redes, colocando o time mineiro em vantagem no placar.

A virada abriu caminho para o Galo ampliar a vantagem e encaminhar a vitória. Novamente pelo lado direito, Vitor Gabriel apareceu bem e, desta vez, rolou para João Teixeira, que finalizou forte no alto do gol, ampliando o placar.

No fim da partida, João Gabriel ainda descontou para o União Rondonópolis, mas Eric minutos depois fez mais um para o Galo e concretizou os três pontos.

Próximo jogo do Atlético na Copinha

Na próxima rodada, a equipe do Galo enfrenta o QFC na quarta-feira (7) às 21h (de Brasília) também no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP).

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG 4 X 2 UNIÃO RONDONÓPOLIS

1ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sábado, 04 de janeiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

🥅 Gols: Gabriel Santana (4' / 1°T) - João Gabriel (39' / 2°T) União

Riquelme (13' / 2°T), Mosquito (17' / 2°T), João Teixeira (29 / 2°T), Eric (50' / 2°T) - Atlético-MG

🟨 Cartões amarelos: Lucas Souza (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Leandro Zago)

Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Lucas Santana, Xavier, Alex Vargas, Eric, Amorim, Lucas Souza; Louback, Mosquito e Gabriel Veneno

União Rondonópolis (Técnico: Giba de Oliveira)

Antonio; Higor, Andrey, Josimar, Guilherme, Gabriel Santana, Alex, Miguel, Kauã, Vitinho, Geovanny.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Batista Avelino

🚩 Assistentes: Claudio Rafael e Viviane Pereira