Parte da torcida do Atlético-MG não está satisfeita com a iminente implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que será votada nos próximos dias 20 e 21 de julho. Prova disso é que, na noite dessa terça-feira (18), torcedores do Galo espalharam faixas por Belo Horizonte, que exigiam transparência do processo que transformará a Associação em clube-empresa.