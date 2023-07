A substituição no comando técnico do Atlético-MG, definitivamente, não fez bem para a equipe mineira. Técnico do Galo há seis partidas, Luiz Felipe Scolari ainda não venceu e colocou o time mineiro em "queda livre" no Brasileirão. O time alvinegro, que estava no G-4 antes da chegada de Felipão, agora amarga apenas a 12ª colocação na tabela.