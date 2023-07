No empate sem gols entre Goiás e Atlético-MG, na noite desta última segunda-feira (17), no estádio da Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Hulk chegou a marca de 150 jogos com a camisa do Galo. Em uma publicação nas suas redes sociais, o camisa 7 destacou que nunca faltará orgulho para vestir a camisa alvinegra.