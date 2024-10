Torcedores do Atlético-MG se revoltam com a Globo após ‘plaquinha’ do Botafogo

(Foto: Reprodução / TV Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 23:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Atlético-MG ficaram na bronca com a Globo após transmitirem uma entrevista com o humorista e botafoguense Hélio de la Peña, em uma concentração de torcedores do Botafogo, no Rio de Janeiro. No fundo da conversa, aperceu a taça da Libertadores da América, logo depois, a equipe da emissora mostrou a plaquinha de campeão do alvinengro, o que revoltou a torcida do Galo.

Além da plaquinha, a taça da Libertadores estava decorada com fitas nas cores do Botafogo. Os torcedores do Atlético-MG também ficaram na bronca com a repórter da Globo Júlia Guimarães, após fala no final da entrevista.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam na final da Libertadores da América, no dia 30 de novembro, no Monumental de Nuñez, Buenos Aires, capital da Argentina. O Galo busca o segundo título da competição, enquanto o Alvinegro Carioca quer conquistar o continente pela primeira vez na história.