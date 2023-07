O Atlético-MG está no processo para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e vem buscando empresários para se tornarem investidores do clube. Já no próximo dia 20, quinta-feira, o Conselho Deliberativo do alvinegro votará a transformação do clube em SAF e um empresário, patrocinador alvinegro, fará parte do “Galo Holding”.