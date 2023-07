Principal jogador do Atlético-MG há dois anos, desde que chegou, Hulk coleciona boas atuações, gols, títulos, e, inevitavelmente, desperta interesse de outros clubes pelo mundo. Recentemente, o Galo, na figura do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, negou uma proposta do futebol turco pelo atacante. Aos 37 anos, o jogador tem contrato com o Alvinegro até o fim da próxima temporada, mas não planeja trocar de time.