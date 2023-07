Artilheiro do Atlético-MG na temporada, o atacante Hulk não será mais o capitão da equipe alvinegra. Quem confirma é o próprio jogador, que visa diminuir as reclamações com a arbitragem, e, consequentemente, de cartões amarelos. O craque alvinegro reconhece que o excesso de advertências prejudica seu rendimento e a equipe, como um todo.



Em entrevista coletiva, Hulk afirmou que a iniciativa de deixar o "cargo" de capitão partiu dele, em conversa com Felipão e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Líder na equipe do Galo, o camisa 7 agradeceu a confiança e a responsabilidade, relembrou que usou a faixa em todas as equipes durante a carreira, mas disse que considera uma decisão acertada, para evitar os cartões amarelos principalmente.