Parciais de público do Atlético-MG em jogo do Brasileiro e Sul-Americana; confira
Galo enfrenta nos próximos dias Ceará e Independiente del Valle
O Atlético tem dois importantes confrontos nos próximos dias que podem dar rumo a temporada da equipe. Neste sábado (25), enfrenta o Ceará em confronto direto pela luta contra o rebaixamento, e na próxima terça-feira (29), encara o Independiente del Valle, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Confira a parcial de ingressos vendidos.
Atlético-MG vira chave para ‘decisão’ no Campeonato Brasileiro
As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Ceará; confira
Atlético-MG tem retorno de volante após 28 partidas fora por lesão
Pelo Brasileiro, quem vencer, alivia um pouco a pressão da zona de rebaixamento. O Galo tem 33 pontos e está na 15° colocação dois da zona, enquanto o time cearense ocupa a 13° posição com 35 somados, quatro a frente do Vitória, primeiro time da bloco de rebaixamento.
Já na Sul-Americana o time que vencer se classifica para a grande final, se a partida terminar empatada a decisão será nos pênaltis. No jogo da ida, as equipes empataram em 1 a 1 na altitude de Quito, casa da equipe equatoriana, com um polêmico penal marcado para o del Valle e um gol nos acréscimos do Galo.
Parcial de público na casa do Atlético
Segundo apuração do Lance! o jogo pela Sul-Americana terá mais público que o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Até a manhã desta sexta-feira (24), para a partida contra o Ceará no sábado (25), foram comercializados quase 12 mil bilhetes, enquanto contra o del Valle na próxima terça (29), aproximadamente 22 mil atleticanos já compraram seu acesso.
Promoção de ingressos
O preço dos ingressos pelo Brasileirão começam a partir de R$24,90, e pela Sul-Americana R$29,90. Em ambas, a Galo segue com a promoção que vinha ocorrendo nos últimos jogos: Setor Inter Norte com preço fixo a R$29,90 para todas as categorias de sócios Galo na Veia.
