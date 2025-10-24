menu hamburguer
Atlético Mineiro

Parciais de público do Atlético-MG em jogo do Brasileiro e Sul-Americana; confira

Galo enfrenta nos próximos dias Ceará e Independiente del Valle

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 24/10/2025
11:05
Atualizado há 2 minutos
Parcial de público contra Ceará e del Valle( Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
Parcial de público contra Ceará e del Valle (Foto: Pedro Henrique França / Atlético)
O Atlético tem dois importantes confrontos nos próximos dias que podem dar rumo a temporada da equipe. Neste sábado (25), enfrenta o Ceará em confronto direto pela luta contra o rebaixamento, e na próxima terça-feira (29), encara o Independiente del Valle, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético tem dois importantes confrontos nos próximos dias que podem dar rumo a temporada da equipe. Neste sábado (25), enfrenta o Ceará em confronto direto pela luta contra o rebaixamento, e na próxima terça-feira (29), encara o Independiente del Valle, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Confira a parcial de ingressos vendidos.

Pelo Brasileiro, quem vencer, alivia um pouco a pressão da zona de rebaixamento. O Galo tem 33 pontos e está na 15° colocação dois da zona, enquanto o time cearense ocupa a 13° posição com 35 somados, quatro a frente do Vitória, primeiro time da bloco de rebaixamento.

Já na Sul-Americana o time que vencer se classifica para a grande final, se a partida terminar empatada a decisão será nos pênaltis. No jogo da ida, as equipes empataram em 1 a 1 na altitude de Quito, casa da equipe equatoriana, com um polêmico penal marcado para o del Valle e um gol nos acréscimos do Galo.

Festa da torcida do Atlético-MG em jogo na Arena MRV Foto: Gilson Lobo/AGIF
Festa da torcida do Atlético-MG em jogo na Arena MRV Foto: Gilson Lobo/AGIF

Parcial de público na casa do Atlético

Segundo apuração do Lance! o jogo pela Sul-Americana terá mais público que o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Até a manhã desta sexta-feira (24), para a partida contra o Ceará no sábado (25), foram comercializados quase 12 mil bilhetes, enquanto contra o del Valle na próxima terça (29), aproximadamente 22 mil atleticanos já compraram seu acesso.

Promoção de ingressos

O preço dos ingressos pelo Brasileirão começam a partir de R$24,90, e pela Sul-Americana R$29,90. Em ambas, a Galo segue com a promoção que vinha ocorrendo nos últimos jogos: Setor Inter Norte com preço fixo a R$29,90 para todas as categorias de sócios Galo na Veia.

Confira todas as informações sobre os ingressos; valores, setores e acesso à Arena MRV

