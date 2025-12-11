Quais jogadores do Atlético-MG tiveram as maiores notas da temporada? Confira
Veja os destaques do Galo no ano
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético realizou uma temporada aquém das expectativas e deixou o torcedor frustrado. Ainda assim, mesmo em meio aos resultados negativos e às metas não atingidas, alguns jogadores conseguiram se destacar com boas atuações ao longo do ano.
CEO do Atlético-MG reforça busca por conexão com a torcida e criação do “Conselho da Massa”
Atlético Mineiro
Novo CEO do Atlético-MG é apresentado e fala sobre investimentos e resultados esportivos
Atlético Mineiro
Desempenho do Atlético-MG refletiu em público na Arena MRV: veja números
Atlético Mineiro
Mas afinal, quem recebeu a maior nota da temporada? Veja a seguir as avaliações dos atletas. As notas foram fornecidas pelo Sofascore, plataforma especializada em estatísticas esportivas.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Notas dos jogadores do Atlético na temporada
As notas são dadas de acordo com vários aspectos e ações durante o jogo, juntando pontos positivos (gols, assistências, dribles certos, desarmes) e pontos negativos (faltas, cartões, erros), com pesos diferentes para cada posição, focando em Ataque, Técnica, Tática, Defesa e Criatividade.
Confira a média na temporada no Brasileirão e na Sul-Americana dos jogadores que receberam as maiores avaliações:
Campeonato Brasileiro
Hulk - 7,22
Gustavo Scarpa - 7,18
Éverson - 7,16
Junior Alonso - 7,00
Rony e Dudu - 6,98
Copa Sul-Americana
Thomás Cuello - 7,42
Lyanco - 7,28
Gustavo Scarpa - 7,17
Dudu - 7,16
Éverson - 7,09
Melhor jogador para a torcida
O Lance! realizou uma enquete no canal do Galo no WhatsApp para saber quem foi o melhor jogador do Galo na temporada, e o resultado foi contundente: Éverson venceu com ampla vantagem. O goleiro atleticano recebeu mais de 78% dos votos, demonstrando a confiança e segurança que o paredão do Galo transmite à massa alvinegra.
Na sequência aparece o ídolo atleticano Hulk, que recebeu 14% dos votos. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe no ano, a temporada do camisa 7 ficou abaixo do rendimento que ele costuma apresentar com a camisa alvinegra, desempenho que o consagrou como um dos maiores jogadores da história do clube.
Na terceira colocação ficou Alan Franco, com aproximadamente 8% dos votos. O volante equatoriano é muito querido pela massa e peça importante no esquema de Sampaoli. Ao longo da competição, desempenhou diversas funções, mostrando não apenas força e qualidade defensiva, mas também boa saída de jogo e presença ofensiva.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias