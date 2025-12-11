Quais jogadores do Atlético-MG tiveram as maiores notas da temporada? Confira

O Atlético realizou uma temporada aquém das expectativas e deixou o torcedor frustrado. Ainda assim, mesmo em meio aos resultados negativos e às metas não atingidas, alguns jogadores conseguiram se destacar com boas atuações ao longo do ano.

Mas afinal, quem recebeu a maior nota da temporada? Veja a seguir as avaliações dos atletas. As notas foram fornecidas pelo Sofascore, plataforma especializada em estatísticas esportivas.

Notas dos jogadores do Atlético na temporada

As notas são dadas de acordo com vários aspectos e ações durante o jogo, juntando pontos positivos (gols, assistências, dribles certos, desarmes) e pontos negativos (faltas, cartões, erros), com pesos diferentes para cada posição, focando em Ataque, Técnica, Tática, Defesa e Criatividade.

Confira a média na temporada no Brasileirão e na Sul-Americana dos jogadores que receberam as maiores avaliações:

Campeonato Brasileiro

Hulk - 7,22

Gustavo Scarpa - 7,18

Éverson - 7,16

Junior Alonso - 7,00

Rony e Dudu - 6,98

Copa Sul-Americana

Thomás Cuello - 7,42

Lyanco - 7,28

Gustavo Scarpa - 7,17

Dudu - 7,16

Éverson - 7,09

Hulk tem a melhor média de nota do Atlético no Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Melhor jogador para a torcida

O Lance! realizou uma enquete no canal do Galo no WhatsApp para saber quem foi o melhor jogador do Galo na temporada, e o resultado foi contundente: Éverson venceu com ampla vantagem. O goleiro atleticano recebeu mais de 78% dos votos, demonstrando a confiança e segurança que o paredão do Galo transmite à massa alvinegra.

Na sequência aparece o ídolo atleticano Hulk, que recebeu 14% dos votos. Apesar de ter sido o artilheiro da equipe no ano, a temporada do camisa 7 ficou abaixo do rendimento que ele costuma apresentar com a camisa alvinegra, desempenho que o consagrou como um dos maiores jogadores da história do clube.

Na terceira colocação ficou Alan Franco, com aproximadamente 8% dos votos. O volante equatoriano é muito querido pela massa e peça importante no esquema de Sampaoli. Ao longo da competição, desempenhou diversas funções, mostrando não apenas força e qualidade defensiva, mas também boa saída de jogo e presença ofensiva.







