Atlético-MG vira chave para 'decisão' no Campeonato Brasileiro
Atlético e Ceará se enfrentam em confronto direto
Após o empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle na altitude de Quito, no Equador, em jogo válido pela ida da semifinal da Sul-Americana, o Atlético tem pela frente uma decisão no Campeonato Brasileiro. O time mineiro enfrenta o Ceará em confronto direto na parte de baixo da tabela.
A partida ocorre neste sábado às 16h na Arena MRV, em jogo válido pela 30° rodada do Brasileirão. O Atlético ocupa a 15° colocação com 33 pontos enquanto o Vozão é o 13° com 35 pontos somados.
Após a derrota para o Corinthians e as vitórias de times abaixo na tabela, o Atlético ficou apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O Galo tem um jogo a menos em relação ao Vitória, primeiro da zona, mas as chances de cair para a segunda divisão aumentaram de 10% para quase 13%.
No primeiro turno, o Atlético venceu por 1 a 0 o Ceará, com gol de Rony, jogando no Castelão. Foi a última vitória como visitante do time mineiro, desde então em nove partidas, o Galo perdeu oito e empatou apenas uma.
Atlético tem a pior campanha do returno
No segundo turno, o Atlético carrega a pior campanha da séria A do Brasileirão. O time venceu apenas duas vezes, empatou três e saiu derrotado em cinco, são seis pontos conquistados em 30 possíveis.
Um fator que contribui para essa campanha desastrosa na segunda parte do campeonato é a falta de efetividade do ataque. A equipe tem o terceiro pior ataque da competição, com 26 gols, ficando atrás apenas de Juventude com 23 e Sport com 21, times que dificilmente escaparão do rebaixamento.
