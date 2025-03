Para técnico do Atlético-MG, título mineiro continua em aberto

O técnico do Atlético-MG, Cuca, afirmou que o título mineiro de 2025 ainda não está decidido, apesar da goleada por 4 a 0 sobre o América, neste sábado (8), no Mineirão. Na partida de volta, no próximo sábado (15), o Coelho terá de vencer por quatro gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis. O jogo está marcado para o Independência, mas a diretoria americana estuda levá-lo para o Mineirão novamente, de olho numa boa bilheteria.

- Acho que não tem nada decidido ainda. Tem o segundo jogo e a gente tem que ter os pés no chão, humildade para, se Deus quiser, poder sair campeão e, se não perder, ser campeão invicto – afirmou o treinador atleticano, na entrevista coletiva após a partida, deixando transparecer que já tem em mente outro objetivo além do título.

Cuca avisou também como pretende conduzir os treinos da semana, após um resultado tão favorável quanto à goleada por 4 a 0, numa final de campeonato:

- Fazendo as mesmas coisas que a gente faz, o mesmo tipo de trabalho, com a mesma entrega que os jogadores têm tido nos treinos, é o que a gente tem para esse jogo. Lógico que é uma grande vantagem, é inegável, mas tem de fazer o jogo final com a mesma seriedade para sair campeão – disse o treinador.

Atacante Rony fechou a goleada do Atlético-MG sobre o América (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Cuca fez questão de dar aos jogadores do Atlético-MG todos os méritos pelo resultado no primeiro jogo contra o América e elogiou o técnico adversário, William Batista, a quem abraçou no fim da partida:

- Eu não fiz diferença nenhuma, e quem faz são os jogadores em campo. O futebol brasileiro necessita de treinadores talentosos, e o William é talentoso. O América está fazendo um trabalho a longo prazo e esses meninos vão dar caldo. É uma derrota difícil de ser digerida, mas temos de valorizar tudo o que o América fez neste campeonato. Uma equipe briosa, que joga limpo – comentou.

Cuca ainda lamentou a ausência do atacante Hulk

Para o técnico do Atlético-MG, mesmo com a goleada sobre o América, o artilheiro e atacante Hulk, contundido na coxa direita, fez falta à equipe:

- Sente, sente (a ausência de Hulk). Ele é muito importante, faz falta, num jogo decisivo então nem se fala, a liderança, o jogo dele dentro de campo fazem muita falta. A gente quer que ele se recupere o quanto antes. Enquanto não tem ele, a gente está variando, pondo outros jogadores, mudando o sistema, como foi hoje e, graças a Deus, está dando certo.