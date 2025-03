Lyanco marca primeiros gols e vira herói na goleada do Atlético-MG

O zagueiro Lyanco já vinha se destacando neste início de temporada com o Atlético-MG e coroou o excelente momento na carreira com dois gols na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (8), no Mineirão – o Galo goleou por 4 a 0 e está com o hexacampeonato praticamente garantido. Os gols foram os primeiros de Lyanco com a camisa do Galo, em 36 partidas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

- Acho que todo mundo sabia a vontade que eu estava de fazer um gol, e eu estava falando que, a cada jogo, estava mais perto de isso acontecer. Lógico que numa final é muito mais especial, num jogo tão importante para a gente que quer esse Campeonato Mineiro. Não vai ser qualquer título para a gente. Vai ser muito importante, então fico muito feliz de estar ajudando meus companheiros não só defensivamente, mas podendo fazer meu primeiro gol com a camisa do Galo – afirmou Lyanco, no intervalo da partida, após marcar o segundo gol da equipe, aos 40 minutos.

No início do segundo tempo, Lyanco voltou a marcar, numa bela cabeçada, após cruzamento de Gabriel Menino. Apesar da goleada por 4 a 0, Lyanco foi cauteloso ao comentar as chances de título do Atlético-MG:

continua após a publicidade

- A gente veio focado para este jogo, sabendo que os dois jogos seriam difíceis. Mas, dentro de nossa casa, a gente tinha que tentar um saldo de gols melhor. Lógico que dá confiança muito grande, mas a gente sabe como é o futebol. A gente tem, com certeza, que comemorar e viver o que fez, principalmente eu, mas com os pezinhos no chão, que tem mais um jogo, e a gente sabe como é o futebol – analisou Lyanco, na saída do campo.

➡️Atlético-MG goleia o América e põe as mãos na taça

Lyanco demorou a se firmar como titular do Atlético-MG

Lyanco chegou ao Atlético-MG na janela do meio do ano, na temporada passada, com o clube adquirindo metade dos direitos econômicos por R$ 18 milhões. O zagueiro demorou a ganhar espaço com o técnico argentino Gabriel Milito. Somente na reta final da temporada, engatou uma sequência como titular.

continua após a publicidade

Natural de Vitória (ES), Lyanco, de 28 anos, começou a carreira no São Paulo. Em 2017, transferiu-se para o futebol italiano e defendeu Torino e Bologna. Também atuou pelo Southampton, da Inglaterra, e Al-Gharafa, do Catar.