Melhores momentos: Atlético-MG goleia América e põe uma mão na taça

O Atlético-MG não teve dificuldade para golear o América por 4 a 0, neste sábado (8), no Mineirão, na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, e está bem perto de conquistar o título. Na partida de volta, sábado (15), às 16h30, no Independência, o Galo poderá perder por três gols de diferença para conquistar o hexacampeonato e o 50º título mineiro. Os gols foram marcados por Rony, Guilherme Arana e Lyanco, que fez os primeiros com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

O Atlético-MG foi superior ao América desde o início do jogo. Logo aos 2 minutos, Gustavo Scarpa obrigou o goleiro Jori a espalmar um chute forte. O primeiro gol saiu cinco minutos depois, numa falha incrível do goleiro americano. Guilherme Arana cruzou da esquerda, rasteiro, e Jori deixou a bola passar entre suas pernas e entrar mansamente no gol.

Aos 24 minutos, Cuello empurrou Cauan Barros, que revidou com um tapa. O árbitro expulsou o jogador americano, e deu amarelo para o argentino. Mesmo sem forçar muito, o Atlético-MG ampliou no fim da primeira etapa. O lance começou com saída errada do goleiro do América. O Galo recuperou a bola, e Scarpa passou para o zagueiro Lyanco fazer o primeiro gol com a camisa alvinegra. De novo, a bola passou entre as pernas de Jori.

continua após a publicidade

Guilherme Arana abriu o placar na vitória sobre o América, no Mineirão (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atlético-MG marca mais duas vezes no segundo tempo

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG ampliou o placar. Gabriel Menino cruzou da direita, e novamente o zagueiro Lyanco apareceu na área adversária para cabecear com força, sem chances para o goleiro do América. Não demorou para sair o quarto gol. Rony recebeu de Rubens, avançou pelo meio e fuzilou o goleiro Jori, aos 18 minutos. A torcida, então, soltou o grito de "hexacampeão!". E não parou mais com a festa.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 4 X 0 AMÉRICA

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - FINAL - PRIMEIRO JOGO

🗓️ Data e horário: Sábado, 8 de março de 2025 - 16h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Guilherme Arana (7'/1°T), Lyanco (40'/1°T) e (2'/2°T) e Rony (18'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Cuello (Atlético) e Yago Santos (América)

🟥 Cartões vermelhos: Cauan Barros, aos 24'/1ºT (América)

💸 Renda: R$ 4.139.803,02

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 47.036

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Deyverson), Gustavo Scarpa (Patrick) e Rubens (Caio Paulista); Cuello (Bernard) e Rony (Igor Gomes)

AMÉRICA (Técnico: William Batista)

Jori, Mariano (Pedro Barcelos), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauã Diniz, Cauan Barros e Elizari (Miqueias); Adyson (Júlio), Renato Marques (Yago Santos) e Fabinho (Jonathas).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

4️⃣ Quarto árbitro: André Luiz Skettino

🖥️ VAR: Wagner Reway