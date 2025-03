Atlético-MG abre o placar com falha grave do goleiro do América; veja

O gol que abriu o placar para o Atlético-MG contra o América-MG na final do Campeonato Mineiro no Mineirão aconteceu graça a uma falha grave do goleiro Jory. O lateral-esquerdo Guilherme Arana avançou em direção à linha de fundo e cruzou rasteiro para dentro da área. A bola chegava com tranquilidade nas mãos do goleiro Jory que acabou se atrapalhando na jogada e marcando contra a própria trave. Assim, o Atlético-MG abriu o placar em 1 a 0 logo no início da partida.

O segundo gol foi marcado por Lyanco, novamente, por baixo das pernas de Jory.

Atlético-MG busca hexa; América quer título após nove anos

Nesta decisão, o Atlético-MG busca ampliar a hegemonia no estado e conquistar o hexacampeonato. Desde 2020, o Galo venceu o Cruzeiro em três finais (2020, 2022 e 2024) e o América em duas (2021 e 2023). Já o Coelho tenta voltar a ser campeão mineiro depois de nove anos: o último título foi em 2016, quando derrotou o Atlético-MG na final.

