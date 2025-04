O Atlético-MG busca o título inédito da Sul-Americana. Para isso, o Galo precisa garantir a classificação no Grupo H da competição. Após empatar contra o Cienciano na estreia, a equipe mineira goleou o Deportes Iquique na segunda rodada, assumindo a liderança do grupo por conta do saldo de gols. O Lance! te mostra o que o Galo precisa para classificar às oitavas de final.

Na estreia da Sul-Americana, o Atlético enfrentou um grande adversário, mas não foi a equipe do Cienciano, mas sim a altitude. A partida aconteceu no estádio Garcilaso de la Vega, que fica a 3.400 metros de altitude, uma das maiores da atual edição da Sul-Americana. Era a partida que se esperava a maior dificuldade, por conta da grande altitude

Na segunda rodada, jogando no Mineirão, o Galo não perdoou. Logo aos 40 segundos Rony abriu o placar para o alvinegro. Aos 10, Hulk marcou de pênalti, 25 minutos depois, foi a vez de Natanael estufar as redes. O primeiro tempo terminou com 3 a 0 no placar para o Galo, que ainda fez mais um na etapa complementar, com Gustavo Scarpa.

O que precisa fazer?

Na Sul-Americana, somente o líder do grupo classifica de forma direta para as oitavas de final. O segundo colocado vai para uma disputa contra um time oriundo da Libertadores.

O Atlético, com a goleada, assumiu a liderança do Grupo H da Sul-Americana. Apesar de ter a mesma pontuação do que o Caracas, o clube mineiro tem saldo de gols maior, são quatro gols a favor do Galo contra um a favor do rival.

Para manter a liderança e se classificar, o Galo depende somente de si. Não há ainda uma pontuação "mágica", porém o clube tem tudo para passar de fase de forma tranquila.

Jogos que faltam para o Atlético

23/04 - Caracas (VEN) x Atlético - 21h30

08/05 - Deportes Iquique (CHI) x Atlético - 19h

15/05 - Atlético x Caracas (VEN) - 21h30