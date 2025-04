Cuca explica mudança na escalação do Atlético-MG

Após a goleada do Atlético-MG na Sul-Americana, Cuca comentou sobre a mudança no meio de campo. O treinador colocou Rubens na vaga que vinha sendo ocupada por Gabriel Menino. O comandante alvinegro explicou as características que o camisa 44 agrega ao time.

- Eu não vou falar em relação a outro jogador, mas o Rubens, ele me dá muita consistência no meio campo, competitividade. Um jogador muito dinâmico, competitivo, importante para nós na recuperação do espaço, na perda de bola que a gente tem, a recuperação dele. É um jogador polivalente também, faz tanto o segundo como o primeiro, quando o Alan Franco saiu. E pouco a pouco ele vai ganhando o espaço dele ao natural dentro dos treinamentos e dos jogos.

Rubens nos últimos anos atuou como lateral-esquerdo pelo Atlético, apesar de que a função de origem ser no meio de campo. Cuca é o primeiro treinador a utilizar o meia na posição de origem.

Cuca comentou sobre a saída de Alan Franco. O equatoriano saiu lesionado queixando de dores no joelho. O meia será reavaliado nesta sexta-feira. O treinador projetou Rubens como possível substituto.

Cuca em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

- Eu estou contente com o Alan Franco, uma pena ele ter machucado, ele machucou numa dividida. Infelizmente acontece, vamos ver. Pode ser que ele melhore rápido. Tem o Rubens que a gente está pondo aí e a gente tem criado alternativas nessa posição, que é uma posição carente. E nós temos trabalhado em cima desses jogadores que a gente tem.

Caso Alan Franco tenha confirmada uma lesão se juntará a outros cinco atletas. Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Igor Rabello (edema na região posterior da coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).