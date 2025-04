O Atlético-MG venceu e convenceu. O Galo quebrou sequência de quatro jogos negativos e goleou o Deportes Iquique por 4 a 0. Com a goleada, a equipe mineira assumiu a liderança do Grupo H da Sul-Americana.

O Galo empatou em número de pontos com o Caracas, mas assumiu a liderança por conta do saldo de gols.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Atlético começou avassalador. Não foi necessário nem um minuto para que o Galo abrisse o placar. Logo no primeiro lance, em bela jogada trabalhada, Natanael finaliza cruzado, rasteiro, Rony aparece para empurrar para as redes.

Aos três minutos, Scarpa cobrou escanteio fechado. O goleiro entrou com bola e tudo, mas o árbitro marcou que a bola saiu antes de entrar, anulando o gol atleticano.

Não demorou muito para que o Galo achasse novamente o caminho do gol. Aos nove, Arana sofreu pênalti. Hulk cobrou, bola para um lado e goleiro para o outro.

Aos 11, Rony perdeu uma ótima oportunidade. O camisa 33 saiu cara a cara, mas o goleiro defendeu. No rebote, Cuello finaliza para fora.

Aos 35 minutos, nova boa jogada, dessa vez Natanael apareceu para mandar para o fundo das redes. Abrindo 3 a 0 para o Galo ainda na primeira etapa.

O Galo mandou no primeiro tempo. O Atlético ditou o ritmo, sem sofrer nenhuma reação sequer dos chilenos.

Segunda etapa

No segundo tempo, o Atlético segurou, como se estivesse em um jogo-treino. O Galo não gerou a pressão que havia apresentado na primeira etapa. Cuca fez alterações pensando na sequência da temporada. Aos 20 minutos, Gabriel Menino cabeceou para o meio da área e a bola bate na mão de Rodriguez, o árbitro assinala pênalti. Scarpa cobra e marca o quarto gol atleticano, o primeiro do meia na temporada.

O que vem pela frente

O Atlético volta a entrar em campo neste domingo, contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Mineirão, e dessa vez o Galo contará com a torcida presente, a punição só conta em partidas da Conmebol.

Pela Sul-Americana, o Galo volta a atuar no dia 23 deste mês, quando visita o Caracas, na Venezuela.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X DEPORTES IQUIQUE

2ª RODADA – FASE DE GRUPOS SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 10 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Rony (0'), Hulk (11'), Natanael (35') e Scarpa (20'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Natanael e Scarpa / Moya, Saborit e Hoyos

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

💸 Renda: Não teve.

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: Sem público.

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco (Victor Hugo), Júnior Alonso e Arana (Caio Paulista); Rubens, Alan Franco (Gabriel Menino) e Scarpa (Bernard); Cuello, Hulk e Rony.

DEPORTES IQUIQUE - CHI (Técnico: Rodrigo Gutiérrez)

Requena; Orellana, Blásquez (Juan Gómez), Saborit (Tiago Ferreyra), Rodríguez e Davila; Fernández (Antony Henríquez), Fuentes e Moya; Ramos (Bayron Barrera) e Parraguez (Hoyos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

🔎 VAR: Ulises Mereles (PAR)

4️⃣ Quarto árbitro: Mario Diaz (PAR)