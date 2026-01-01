A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior tem início nesta sexta-feira (2), reunindo os principais clubes do país na maior competição de base do futebol brasileiro. O Atlético entra em campo com o objetivo de conquistar o quarto título de sua história e encerrar um jejum que já dura mais de 42 anos sem levantar a taça do torneio.

A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) tem início nesta sexta-feira (2), reunindo os principais clubes do país na maior competição de base do futebol brasileiro. O Atlético entra em campo com o objetivo de conquistar o quarto título de sua história e encerrar um jejum que já dura mais de 42 anos sem levantar a taça do torneio.

O Atlético fará sua estreia no dia 4 de janeiro (domingo) quando enfrenta o União Rondonópolis, às 21h30, pela primeira rodada da competição.

Equipe sub-20 do Atlético na Copa do Brasil da categoria em 2025 (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agenda de jogos completa do Atlético-MG na Copinha 2026

O Atlético integra o Grupo 29 da competição, ao lado de Audax-SP, União Rondonópolis e QFC-RN. A chave tem como sede a cidade de Osasco, com os jogos sendo disputados no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. Confira a tabela completa:

Atlético-MG x União Rondonópolis

Data: 04/01 (domingo), às 21h30

Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

QFC x Atlético-MG

Data: 07/01 (quarta), às 21h

Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

Audax-SP x Atlético-MG

Data: 10/01 (sábado), às 21h

Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)

Lista de inscritos do Galo para a competição

Goleiros: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).

Laterais: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).

Zagueiros: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).

Meias: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).

Atacantes: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João Teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).