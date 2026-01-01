Atlético-MG na Copinha: veja a agenda de jogos completa e os adversários da fase de grupos
Galo estreia na competição no próximo domingo (4) às 21h30
A tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) tem início nesta sexta-feira (2), reunindo os principais clubes do país na maior competição de base do futebol brasileiro. O Atlético entra em campo com o objetivo de conquistar o quarto título de sua história e encerrar um jejum que já dura mais de 42 anos sem levantar a taça do torneio.
O Atlético fará sua estreia no dia 4 de janeiro (domingo) quando enfrenta o União Rondonópolis, às 21h30, pela primeira rodada da competição.
Agenda de jogos completa do Atlético-MG na Copinha 2026
O Atlético integra o Grupo 29 da competição, ao lado de Audax-SP, União Rondonópolis e QFC-RN. A chave tem como sede a cidade de Osasco, com os jogos sendo disputados no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti. Confira a tabela completa:
Atlético-MG x União Rondonópolis
Data: 04/01 (domingo), às 21h30
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
QFC x Atlético-MG
Data: 07/01 (quarta), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
Audax-SP x Atlético-MG
Data: 10/01 (sábado), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
Lista de inscritos do Galo para a competição
Goleiros: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).
Laterais: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).
Zagueiros: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).
Meias: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).
Atacantes: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João Teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).
