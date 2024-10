Gustavo Scarpa, meia do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 04:15 • Belo Horizonte

Mesmo sem entrar em campo pelo Atlético-MG, neste sábado (26), o meia Gustavo Scarpa recebeu dois cartões amarelos e foi expulso pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. No banco de reservas, o jogador foi advertido por reclamação, não conteve as críticas e recebeu a segunda punição.

A expulsão aconteceu na segunda etapa, quando o Galo perdia por 2 a 1 para o Internacional em meio a uma tempestade na Arena MRV. A chuva intensa na capital mineira fez com que o gramado do estádio formasse poças enormes de água, impossibilitando a prática do futebol em condições normais.

Aos 21, o meia do Atlético foi advertido com o primeiro cartão; quatro minutos depois, o ábritro retornou ao banco de reservas e tirou o cartão vermelho do bolso para o camisa 6. O lateral Mariano também foi punido com o amarelo no mesmo instante.

Com um time alternativo diante da equipe gaúcha, o técnico Gabriel Milito preservou grande parte do elenco titular para os jogos decisivos da próxima semana, contra o River Plate, pela Copa Libertadores, e diante do Flamengo, pela Copa do Brasil. Diante disso, Scarpa iniciou a partida no banco e não entrou em campo.

▶️ Atlético-MG agenda reunião para troca de gramado na Arena MRV

Rubens, do Atlético-MG, disputa lance com Bruno Gomes, do Internacional, na Arena MRV( Foto: Gilson Lobo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️ Internacional derrota Atlético-MG na Arena MRV e aumenta série invicta

Com a punição, Gustavo Scarpa está fora do confronto do time alvinegro contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (6), às 21h, no Estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Próxima decisão

O Galo agora vira a chave e já embarca para a Argentina, onde irá decidir a vaga para a final da Libertadores diante do River Plate, em Buenos Aires, na próxima terça-feira (29).

O Atlético venceu o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV, e além de jogar pelo empate, o alvinegro pode perder a partida de volta por até dois gols de diferença para chegar à decisão da Conmebol Libertadores.