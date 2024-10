Igor Rabello, do Atlético-MG, em Galo x Internacional (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 06:00 • Belo Horizonte

O zagueiro do Atlético-MG, Igor Rabello, lamentou não só a derrota do Galo por 3 a 1 diante do Internacional, neste sábado (26), na Arena MRV, como também expressou sua insatisfação com a qualidade do gramado após a tempestade em Belo Horizonte.

A chuva intensa na capital mineira, sobretudo no segundo tempo do jogo, causou grandes poças no campo, dificultando o andamento da partida e sequência das jogadas.

-É impossível praticar futebol com essa chuva e com o gramado ficando desse jeito. Milito optou pela disputa aérea, todo mundo na frente e, infelizmente, não conseguimos. Ganhamos algumas bolas, mas a chuva atrapalhou um pouco nosso jogo. Ficamos até triste com o estado do campo, tudo ensopado, não dava pra jogar - afirmou o defensor.

O técnico Gabriel Milito levou a campo um time alternativo para enfrentar a equipe gaúcha, focado na semifinal da Copa Libertadores, diante do River Plate, e na grande decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Vargas, do Atlético-MG, em uma dividida na Arena MRV, no confronto contra o Internacional (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Rabello foi um dos escolhidos pelo treinador argentino para iniciar a partida. O zagueiro foi um dos jogadores mais seguros da defesa e atuou quase como um atacante no segundo tempo a pedido de Milito, quando o Galo estava em desvantagem por 2 a 1.

O camisa 16 participou do lance do pênalti a favor do Atlético, após realizar o lançamento para Rubens, o lateral mandar a bola na trave, a bola sobrar para Vargas e o chileno ser derrubado na área, convertendo em seguida para o Galo.

Próxima decisão

O zagueiro do Atlético-MG afirmou que agora é virar a chave, pensar no próximo compromisso e seguir com os pés no chão para a decisão em Buenos Aires.

- Agora é focar na Libertadores, que é fundamental. Não tem nada ganho, temos que entrar com seriedade, é um time muito qualificado e temos que ficar atentos o jogo inteiro, até pela importância do campeonato. Não podemos entrar achando que está ganho, não está, sabemos da força do River, no campo deles, e vamos buscar a classificação - declarou o atleta.