No Atlético-MG, Cuca avalia Alan Franco e busca por um volante

Não é segredo que Cuca deseja um novo primeiro volante para o Atlético-MG. Quem vem atuando na posição no Galo é Alan Franco, que não atua como cinco de origem, mas vem rendendo bem nesta faixa do campo.

Cuca avaliou o bom papel que vem sendo feito pelo equatoriano. O treinador revelou que Alan Franco vem sendo trabalhado para melhorar ainda mais.

- Eu crio, né? Eu tenho ele hoje. Tô tentando isso aí. E ele tá rendendo pra nós. Não é a posição original dele, mas é ele que a gente tem e estamos trabalhando cada vez mais pra ele ir melhorando.

Papel na saída de jogo

Cuca explicou o que espera em um primeiro volante. O treinador comenta sobre a saída de bola como papel fundamental da posição.

- A saída de bola, o passe, o primeiro volante hoje, se ele não jogar, você não tem jogo. Ele é o único cara que tem uma certa liberdade num jogo pra jogar. As linhas, elas se juntam muito, né? E uma vez ou outra esse volante sai.

Na primeira passagem pelo Atlético, Cuca comandou uma dupla de volantes histórica do Galo, Pierre e Donizete. Ambos conhecidos por matarem jogadas. O treinador afirmou que caso fosse nos dias atuais, Pierre teria um trabalho mais focado em melhorar a saída de jogo, uma vez que o futebol mudou.

- Então a gente tem que ter esse primeiro volante que ofereça jogo também, que não só marque. O Pierre a gente trabalhar a ele para ele sair jogando mais.

Fausto Vera

Uma das opções que o Atlético tem no elenco é Fausto Vera. O volante veio como pedido de Gabriel Milito, em 2024.

Com Cuca, Vera não vem tendo bom desempenho. O volante ultimamente não tem nem conseguido minutos. Patrick apareceu em melhor condição e tomou a vaga.

Com isso, é provável que Fausto Vera deixe o Atlético neste meio do ano. O volante pretende ir para um clube onde atue mais. Ainda não existem propostas oficiais pelo atleta, mas o empresário do jogador tende a procurar um novo time para o jogador.

Primeira metade do ano concluída

O Atlético-MG venceu a última partida que tinha antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. O Galo derrotou o Internacional por 2 a 0, nessa quinta-feira. Com os três pontos, o alvinegro foi para a 7ª posição do Brasileirão, apenas dois pontos atrás do G4.

O que antes parecia muito distante, se tornou real. O Atlético está próximo do grupo da frente do Brasileirão. O Galo passa a ter mais chances de até um possível título na competição. O alvinegro está a quatro pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos do que os mineiros.

O Atlético terminou a primeira metade do ano com objetivos cumpridos. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo.

Já na Sul-Americana, a missão não foi totalmente cumprida. O Atlético visava se classificar na primeira colocação do Grupo H, o que não aconteceu. O Galo se classificou como segundo, então disputará o playoff, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, em busca de vaga nas oitavas. Caso se classifique, o alvinegro enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina.