Após a vitória do Atlético-MG sobre o Internacional por 2 a 0 no Brasileirão, Cuca deu entrevista coletiva e falou sobre alguns assuntos. Uma das notícias que surgiu recentemente foi uma possível saída de Cuello, o treinador atleticano falou que não perde o sono, porque o atacante não irá deixar o Galo.

Além de falar sobre Cuello, Cuca comentou sobre a recente entrevista dada por Rafael Menin, um dos acionistas da SAF do Atlético.

- Não tira (o sono), não tira porque ele não vai sair, se fosse pra sair tirava. Essa semana aí nós tivemos uma entrevista do nosso chefe, do presidente da SAF, e que ele foi bem franco, bem transparente, ele expôs os problemas que o clube vive, falou que não vai onerar mais a dívida, ou seja, não vai gastar mais.

O Atlético recebeu uma proposta do Fenerbahçe, da Túrquia, por Cuello. O valor gira em torno de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões). A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Lance!

Colou no topo

Com os três pontos conquistados, o Atlético chegou a sétima colocação, estando a dois pontos do G4 e quatro pontos do líder. O Galo tem um jogo a mais do que Palmeiras e Flamengo, que são quarto e primeiro colocados, respectivamente.

Sobre essa arrancada do Atlético, Cuca comentou sobre os oito jogos de invencibilidade da equipe no Brasileirão.

- Isso é fruto dos últimos oito jogos, são 24 pontos que foram disputados, a gente ganhou 18. Então é a mesma coisa que você de oito partidas ganha seis, no campeonato difícil se intercalando outros também que a gente disputa. O nosso começo foi um pouquinho, um pouquinho não, ele foi ruim, e nos faz falta hoje esses pontos para que a gente estivesse no topo, disputando.