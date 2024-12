O Atlético-MG e o técnico português Luís Castro encerraram as negociações sem chegar a um acordo. As conversas, que visavam a contratação do treinador para a temporada de 2025, foram interrompidas devido a um impasse contratual com o Al-Nassr, clube de Castro. A informação foi divulgada pela rádio Itatiaia. O clube mineiro agora busca no mercado um novo técnico para liderar a equipe.

(Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Centro de Informação do Galo (CIGA) e o Comitê do Futebol do Atlético-MG haviam identificado Luís Castro como a principal opção para o cargo. Apesar das negociações e da sinalização positiva do técnico, o Galo anunciou que dificuldades para a rescisão de cláusulas contratuais com o Al-Nassr, incluindo um valor pendente até a próxima temporada, impediram a finalização do acordo. Fontes próximas a Luís Castro afirmaram desde o início que o valor devido pelo Al-Nassr não seria um obstáculo, mantendo essa posição mesmo após o término das negociações.

Futuro treinador do Atlético-MG

Com o encerramento das conversas com Castro, o Atlético-MG foca na busca por um novo técnico. O clube, visando manter sua competitividade em competições nacionais e internacionais, espera anunciar em breve um substituto, conforme o processo de seleção avança sob a condução do CIGA e do Comitê do Futebol.