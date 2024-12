Atlético-MG: acerto com Luís Castro está próximo de desfecho

O acerto do Atlético-MG com o técnico português Luís Castro avançou nos últimos dias, e o anúncio oficial da contratação do treinador para a temporada 2025 está bem próximo. Luís Castro, de 63 anos, sempre foi a prioridade da diretoria atleticana, desde a saída do argentino Gabriel Milito, no início do mês, ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento.

A diretoria do Atlético-MG se reuniu com Luís Castro para apresentar o projeto de trabalho, incluindo o histórico do clube, e ouviu algumas exigências do treinador português. Assim como fez no Botafogo, Luís Castro quer ter autonomia sobre todo o departamento de futebol do clube, principalmente nas categorias de base.

Projeto é principal atrativo para português assumir o Atlético-MG

Em entrevista recente à imprensa portuguesa, o técnico destacou a importância de um bom projeto para que ele acerte com qualquer clube:

- Se me sentir muito atraído por um projeto… Mas só um projeto que me cative por completo, e não tem nada a ver com dinheiro, é que me fará desviar do meu objetivo (de voltar a trabalhar apenas no meio do ano). Se algum projeto me cativar pela forma como querem abordar a temporada, os objetivos a atingir, a organização que têm, o plantel, a academia… - afirmou Luís Castro.

Luís Castro sempre foi a prioridade do Atlético-MG para 2025 (Foto: Thiago Mendes/W9 Press/Gazeta Press)

Na SAF do Botafogo, do empresário John Textor, Luís Castro teve liberdade para mudar procedimentos em todas as áreas do futebol. O português deixou o clube carioca no meio da temporada após receber proposta tentadora do Al-Nassr, da Arábia Saudita, para trabalhar com o atacante Cristiano Ronaldo.

No entanto, a equipe não atingiu seus objetivos na temporada e Luís Castro foi demitido em setembro. Pelo acordo feito com os árabes, o treinador continua recebendo salário de cerca de R$ 2,5 milhões até junho e enquanto estiver desempregado. Inicialmente, Vasco e Santos também manifestaram interesse no técnico português, mas logo desistiram da contratação.