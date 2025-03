Atlético-MG negocia venda de jovem atacante

Substituto de Hulk e autor do primeiro gol do Atlético-MG na goleada por 4 a 1 sobre o Manaus, quarta-feira (5), pela Copa do Brasil, no Mineirão, o jovem atacante Alisson pode estar de saída do clube. O CSO (Chief Sports Officer) do Galo, Paulo Bracks, confirmou que há negociações com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para a venda do jogador.

Representantes do clube ucraniano estão em Belo Horizonte, e o Atlético-MG aguarda a apresentação de uma proposta oficial para dar a resposta – o prazo termina na terça-feira (11), quando se encerra a janela de transferência para a Ucrânia. O valor da transação não foi divulgada, mas seria em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões). Alisson detém 20% de seus direitos econômicos.

- Não posso confirmar números, até pela particularidade da negociação. Mas é uma proposta superior a anterior (o Leicester, da Inglaterra, ofereceu 13 milhões de euros, mais bônus, no início do ano). Dentro dessa transparência que precisamos ter, não tem porque negar que recebemos essa procura. Vamos ter uma proposta oficial no papel. Não sei qual será o desfecho, mas vai ser logo, positivo ou negativo - afirmou Paulo Bracks em entrevista ao programa Donos da Bola, da “TV Band Minas”.

Alisson pode trocar o Atlético-MG pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Em fevereiro, quando Alisson disputava o Campeonato Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, e conquistado pelo Brasil, os representantes do atacante divulgaram nota criticando o clube por não ter aceitado a oferta do Leicester, da Inglaterra. Na época, Paulo Bracks respondeu, afirmando que o clube tinha um projeto de carreira para Alisson.

O atacante, de 19 anos, estreou nesta temporada somente na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, em Sete Lagoas, dia 22 de fevereiro, quando entrou no lugar de Hulk. E foi titular pela primeira vez na partida contra o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, quarta-feira (5). Ao todo, Alisson, revelado pelo Atlético-MG, disputou 42 partidas como profissional, com quatro gols e duas assistências.