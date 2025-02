Atlético-MG recusa proposta de clube inglês pelo atacante Alisson

O diretor do Atlético-MG, Paulo Bracks, revelou que o clube recebeu proposta pelo jovem atacante Alisson, mas as negociações não evoluíram. O CSO (Chief Sports Officer) do Galo, no entanto, não confirmou o clube interessado nem o valor oferecido pelo jogador, que está disputando o Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, na Venezuela.

O pronunciamento do dirigente veio depois que o estafe do atleta publicou comunicado, reclamando do comportamento do Atlético-MG, que estaria prejudicando a carreira de Alisson, que, aos 19 anos, já disputou 42 partidas pelo profissional do Galo, com três gols e uma assistência.

Paulo Bracks contou que realmente o Atlético-MG recebeu proposta formal de um clube e fez uma contraproposta:

- Os fatos são claros: o Atlético-MG recebeu uma proposta e fez uma contraproposta. Obviamente, quando se faz uma contraproposta, mostramos interesse em negociar, mas não aceitamos as condições iniciais. E a outra parte não aceitou nossa contraproposta.

Paulo Bracks confirmou proposta pelo atacante Alisson (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Bracks afirmou que o clube tem um projeto para a carreira do jogador e tomaria as decisões de negociação de acordo com os próprios critérios, sem interferência de empresários ou representantes de atletas:

- O Alisson é um ativo do clube, da nossa base. Ele tem um projeto dentro do Atlético-MG e, quando for o momento adequado, nós vamos negociar nas condições que o clube entender que são melhores para ele e para o Atlético-MG, não para os empresários – destacou o dirigente.

O estafe de Alisson, na nota divulgada, revelou que a proposta seria do Leicester City, da Inglaterra. E lamentou a atitude da diretoria atleticana. Segundo os representantes do atacante, a proposta, no valor de 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) seria a grande oportunidade para Alisson, que também esteve na mira do Botafogo nesta janela de transferência.

Veja o que diz o comunicado divulgado pela assessoria de Alisson:

- A oferta representava uma oportunidade única para que Alisson Santana ingressasse diretamente na Premier League, a liga mais competitiva e valorizada do mundo. Aos 19 anos, a transferência direta do Brasil para a elite do futebol inglês seria um feito significativo, não apenas para o jogador, mas também para o Atlético, que, além de receber um valor considerável e compatível com o mercado neste momento, manteria um percentual dos direitos econômicos do atleta para futuras negociações, sem contar a valorização de marca do próprio clube no mercado, ao lançar um atleta na Primeira Divisão da Inglaterra.