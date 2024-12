Com o acerto com o técnico Cuca para a temporada 2025, o Atlético-MG parte agora para reforçar o elenco, e o primeiro nome da lista indicado pelo treinador é o do atacante Soteldo, que esteve emprestado pelo Santos ao Grêmio em 2024. Ainda não houve proposta oficial da diretoria atleticana pelo jogador. A informação foi divulgada inicialmente pela “Itatiaia”.

Com a saída de Paulinho para o Palmeiras e a liberação de Vargas e Alan Kardec, o setor ofensivo do Atlético-MG é o mais carente para a próxima temporada. O venezuelano, que trabalhou com Cuca no Santos em 2020, quando o time foi vice-campeão da Libertadores, tem como características principais a velocidade e o drible e atua pelos dois lados do campo e também centralizado. O atual elenco do Galo tem apenas Alisson e Palacios como características semelhantes, mas eles ainda não se firmaram entre os titulares.

Soteldo, de 27 anos, disputou 41 jogos, com sete gols e quatro assistências, pelo Grêmio em 2024 e tem os direitos econômicos presos ao Santos, que ainda não definiu o futuro do jogador venezuelano. O valor do passe, estipulado no contrato de empréstimo ao Grêmio, é de US$ 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões.

O tricolor gaúcho chegou a oferecer US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15 milhões) por metade dos direitos de Soteldo para que ele continuasse no clube em 2025, mas a proposta foi recusada pelo Santos.

Soteldo já atuou no Chile, no Canadá, além de Brasil e Venezuela

Venezuelano Soteldo teve duas passagens pelo Santos (Foto: Flávio Hopp/Gazeta Press)

Formado pelo Zamora, da Venezuela, Soteldo defendeu o Huachipato-CHI e a Universidad de Chile e chegou ao Peixe, em 2019. No Santos, foram 105 partidas até 2021 (com 20 gols e 17 assistências), antes de ser vendido ao Toronto, do Canadá, equipe em que não teve muito destaque. De lá, Soteldo seguiu para o Tigres, do México, e retornou ao Santos, em 2022.

Com o rebaixamento da equipe santista para a Série B do Brasileiro em 2024, Soteldo, desgastado com a torcida por causa de indisciplina, foi emprestado ao Grêmio.