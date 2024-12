Mercado da Bola: Atlético-MG confirma chegada de Patrick

O volante Patrick, de 20 anos, também foi anunciado oficialmente pelo Atlético-MG como novo contratado para a temporada 2025, nesta terça-feira (31). O jogador está envolvido na negociação do atacante Paulinho com o Palmeiras, que também trouxe o volante Gabriel Menino para o Galo. O contrato de Patrick com o Atlético-MG é válido até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão por mais um ano.

Patrick esteve em Belo Horizonte na quinta-feira (26) para fazer os exames médicos na Cidade do Galo e assinar contrato. O anúncio estava dependendo apenas dos últimos detalhes envolvendo a transferência dos demais jogadores envolvidos.

Mineiro de Juiz de Fora, Patrick sequer jogou na equipe profissional do Palmeiras. Pela categoria Sub-20, o volante disputou 40 jogos em 2024 e marcou três gols. Ele começou a carreira no Volta Redonda, passou por Cruzeiro e Ferroviária e chegou ao Verdão em 2022.

Capitão do time Sub-20, o volante fez, nos acréscimos, o gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. O jovem, de 1,87m, destaca-se pela imposição física e vitalidade, é canhoto e atua como primeiro e segundo volante.

Novos contratados do Atlético-MG se apresentam dia 8, na Cidade do Galo

Os dois reforços já anunciados pelo Atlético-MG para a temporada 2025, Patrick e Gabriel Menino, deverão se apresentar, junto com os demais jogadores, no dia 8 de janeiro, na Cidade do Galo. No dia 15, a equipe viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos: dia 18 contra o Cruzeiro e dia 25 diante do Orlando City.

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG deverá usar time alternativo. Esses jogos serão contra Aymorés, de Ubá, dia 19; Democrata-GV, dia 22; e Pouso Alegre, dia 25. Somente na quarta rodada, contra o América, dia 29, na Arena MRV, os reforços deverão atuar diante da torcida atleticana.