Mercado da Bola: Gabriel Menino é primeiro reforço do Atlético-MG

O meio-campo Gabriel Menino é o primeiro reforço do Atlético-MG para a temporada 2025. O clube anunciou oficialmente a chegada do jogador nesta terça-feira (31). A contratação de Gabriel Menino já era dada como certa havia alguns dias, quando as diretorias de Galo e Palmeiras acertaram a transferência do atacante Paulinho para o Verdão e a vinda de Gabriel Menino e Patrick.

continua após a publicidade

Mercado da Bola: acompanhe as principais negociações do futebol brasileiro

Nesta terça-feira, o Atlético-MG já havia confirmado a saída de Paulinho. Nas próximas horas, o clube deve anunciar a chegada do volante Patrick, de 20 anos, destaque das categorias de base do Palmeiras.

O contrato de Gabriel Menino, de 24 anos, com o Galo vai até dezembro de 2028, com opção de renovação por mais uma temporada. O Palmeiras mantém percentual não revelado dos direitos econômicos do jogador.

continua após a publicidade

Essa será a primeira vez que Gabriel Menino deixa o Palmeiras, clube que o revelou em 2017 – subiu para os profissionais três anos depois. O volante disputou 245 jogos pelo Verdão, com 18 gols e 17 assistências e os títulos da Libertadores de 2020 e 2021, os Brasileiros de 2022 e 2023, a Copa do Brasil de 2020, a Supercopa do Brasil de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2022 e quatro Paulistas, de 2020, 2022, 2023 e 2024.

Gabriel Menino voltará a jogar ao lado de Deyverson e Scarpa

No Atlético-MG, Gabriel Menino, que tem bom chute de longa distância, vai voltar a jogar ao lado de Gustavo Scarpa e Deyverson, ex-companheiros de Palmeiras. Ambidestro, o jogador se destaca pela polivalência. Atuando como lateral direito, ele foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020 pelo técnico Tite – por duas vezes para as Eliminatórias para a Copa do Catar, mas não chegou a jogar. Gabriel Menino conquistou a medalha de ouro com o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2020.

continua após a publicidade

Gabriel Menino e Patrick deverão se apresentar, junto com os demais jogadores, no dia 8 de janeiro, na Cidade do Galo. No dia 15, a equipe viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos, onde fará dois amistosos: dia 18 contra o Cruzeiro e dia 25 diante do Orlando City.