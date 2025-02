Cuca, do Atlético-MG, elogia Copa do Brasil: ‘É raiz!’

O técnico Cuca, do Atlético-MG, destacou a resiliência da equipe em busca da vitória na estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira (18), em Tocantinópolis (TO). O Galo derrotou a equipe local por 2 a 0, com gols de Hulk e Rony após os 40 minutos do segundo tempo – foi a 100.a. vitória do clube na história da competição. Com a classificação para a segunda fase, o clube vai receber mais R$ 1,8 milhão da CBF - pela participação na fase inicial, a premiação foi de R$ 1,5 milhão.

- Enfrentamos condições adversas. Uma longa viagem depois do almoço, num calor deste, num gramado assim, com a torcida entusiasmada e o adversário cheio de pernas para correr… assim o jogo fica equilibrado. Não tem como fazer um jogo diferente do que foi – destacou o treinador atleticano.

Cuca explicou a escalação inicial, com Deyverson, e a melhora no segundo tempo:

- Tentamos primeiro com o Deyverson, para ter uma bola longa e não correr risco de sair jogando. Depois precisou o time pôr a bola no chão no segundo tempo, ser mais ousado. A gente teve um domínio total do jogo, muitas chances, mas efetividade somente lá no minuto 40, quando a gente foi fazer o gol, num clima bastante hostil – afirmou.

Cuca apontou as condições ruins que o time enfrentou em Tocantinópolis (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Apesar das condições ruins encontradas pelo Atlético-MG em Tocantinópolis (TO) – faltou água nos chuveiros do vestiário após a partida, e a delegação teve de voltar para Imperatriz de ônibus, numa distância de 170 quilômetros – Cuca afirmou gostar de disputar a Copa do Brasil:

- É raiz! Sinceramente, eu gosto assim. Assim que valoriza. Mostra garra. Às vezes, mais bacana que jogar bonito, dar espetáculo, é ter coração, ser resiliente, fazer gol no final como a gente fez e comemorar, porque é difícil – ressaltou o treinador.

Atlético-MG conhece nesta quarta-feira (19) próximo adversário da Copa do Brasil

O adversário na segunda fase da Copa do Brasil será conhecido nesta quarta-feira (19), com a partida entre Independência (AC) e Manaus, na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Independentemente do adversário, o jogo será no Mineirão. No sábado (22), o Atlético-MG enfrenta o Tombense, em Sete Lagoas, às 19h, na segunda partida da semifinal do Mineiro, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0.