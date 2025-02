Desempenho defensivo é destaque do Atlético-MG em 2025

Enquanto Hulk decide as partidas para o Atlético-MG na frente – o atacante já marcou oito gols na temporada -, a defesa atleticana faz sua parte para que a equipe consiga as vitórias. O Galo está há seis partidas sem sofrer gol nesta temporada e sofreu apenas dois nos 12 jogos que disputou, incluindo a FC Series, em Orlando (EUA), e as primeiras três rodadas do Mineiro com time alternativo.

O goleiro Everson ainda alcançou uma marca pessoal: 669 minutos sem ser superado – o recorde anterior do camisa 22 era de 640 minutos, atingido em agosto e setembro de 2021, também sob o comando do técnico Cuca.

- Passamos por esse recorde pessoal muito naturalmente. Não me preocupo com marca individual. Sempre trabalhamos para não sofrer gols, porque, se não tomar gol, não vamos perder os jogos e ficar mais perto da vitória. Foi mais um jogo sem sofrer gol, mas o mais importante é a classificação, em um jogo atípico – afirmou Everson, após a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, terça-feira (18), pela Copa do Brasil.

O último gol sofrido pelo Atlético-MG em 2025 – também o único que Everson levou – foi no empate por 1 a 1 com o América, em 29 de janeiro, pela quarta rodada do Mineiro. Depois, o Galo venceu o Villa Nova por 1 a 0, o Athletic, pelo mesmo placar, o Cruzeiro (2 a 0), Itabirito (3 a 0), Tombense (2 a 0) e o Tocantinópolis.

Desde 2001, Atlético-MG não ficava seis jogos sem sofrer gol

A última vez em que o Atlético-MG atingiu seis jogos sem ser vazado havia sido no início de 2001. O time era comandado por Abel Braga, e Velloso era o goleiro. A sequência incluiu jogos pelo Mineiro e pela Copa Sul-Minas, com cinco vitórias e um empate.

O artilheiro Hulk também fez questão de elogiar o desempenho defensivo do Atlético-MG neste início de temporada:

- É gratificante ver isso que é fruto de um trabalho muito bem feito, que começa com a gente lá na frente marcando – disse o atacante.

A defesa do Atlético-MG defende a invencibilidade no sábado (22), na segunda partida pela semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 19h. O Galo venceu o jogo de ida por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença para chegar à final. Se perder por dois gols, haverá disputa de pênaltis.