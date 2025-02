Atacante Hulk, do Atlético-MG, marca pelo sexto jogo consecutivo

Pela sexta partida consecutiva do Atlético-MG, o atacante Hulk deixou sua marca em campo, contribuindo decisivamente para o resultado positivo da equipe. São oito gols em nove jogos neste início de temporada – curiosamente, o jogador começou o ano com um jejum de gols: desde outubro de 2024, foram 14 jogos até o fim de janeiro. Agora, com 122 gols, Hulk torna-se o 12.o. maior artilheiro da história do clube, ao lado de Éder Aleixo.

- Fico muito feliz em iniciar a temporada com números positivos. Procuro sempre manter o foco e a confiança, porque se trabalhar, tiver perseverança, vai acontecer. Sabia que ia voltar a fazer gol – afirmou o atacante, após a vitória por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, nesta terça-feira (18), pela Copa do Brasil, quando ele abriu o placar, de pênalti, já aos 42 minutos do segundo tempo.

Na partida em Tocantinópolis (TO), Hulk viveu uma experiência diferente: começou no banco de reservas. O técnico Cuca ressaltou que foi importante ter uma arma para o segundo tempo da partida.

- Sobre a questão de ter iniciado no banco, foi opção do professor. A gente conversou, claro, e achou que seria melhor entrar com o Dayverson, porque é um jogador mais de bola aérea. A gente esperava que ia ser isso. Primeiro, a gente tentou bastante bola aérea, erramos alguns cruzamentos, mas era a nossa ideia. O campo dificultava muito de jogar, até natural. O primeiro tempo serviu para a adaptação do gramado, tanto é que, no segundo tempo, teve menos erros que no primeiro – comentou o atacante.

Hulk retribui carinho da torcida em Tocantinópolis (TO)

Mais uma vez, Hulk foi alvo de assédio pelos torcedores locais - ao final da partida, um portão de acesso ao gramado por liberado para a entrada de crianças. Cercado no gramado, o atacante teve paciência e retribuiu o carinho.

- É um momento em que queira ter um pouco mais de tempo para dar atenção, retribuir o carinho que a gente recebe do torcedor, principalmente das crianças. É o sonho deles, e já foi assim e sei como é. Sou grato pelo carinho deles – afirmou o atacante.

Os jogadores do Atlético-MG retornam na manhã desta quarta-feira (19) a Belo Horizonte e são liberados. Haverá treino na quinta e sexta-feiras. No sábado, o Galo faz o segundo jogo da semifinal do Mineiro, contra o Tombense, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 19h. Por ter vencido no Mineirão por 2 a 0, o Atlético-MG pode perder por um gol de diferença para chegar à final do Estadual pelo 19.o. ano consecutivo.