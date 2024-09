O maior campeão da história do Atlético-MG é o zagueiro Réver (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro

O {Atlético-MG} é uma das grandes forças do estado de Minas Gerais e possui uma rica história de ídolos e títulos desde sua fundação. Com as glórias do passado, mas também com as do presente, o Galo tem uma lista democrática dos jogadores com mais taças pelo clube. O Lance! te mostra os atletas com mais títulos pelo Atlético-MG.

Réver é o jogador com mais títulos do Atlético-MG, com 12 taças no total (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Atlético-MG

12 títulos: Réver e João Leite

Os jogadores com mais títulos pelo Atlético-MG são Réver e João Leite. Primeiro, o zagueiro ídolo do Galo participou da maior conquista da história do clube, a Libertadores da América do ano de 2013. Além disso, o defensor ganhou duas Copas do Brasil, seis Campeonatos Mineiros, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro.

O goleiro João Leite também possui as mesmas 12 conquistas de Réver. O jogador que mais vestiu a camisa do Galo, com quase 700 partidas, conquistou 11 títulos do Campeonato Mineiro, além de também ter vencido a Copa Conmebol do ano de 1992.

11 títulos: Kafunga e Heleno

Com 11 títulos pelo Galo também temos um empate duplo. O goleiro Kafunga jogou pelo Atlético durante 20 temporadas, sendo titular absoluto em 19 delas. Com 335 partidas jogadas pelo clube, o atleta conquistou 10 vezes o Campeonato Mineiro, além de uma taça dos Campeões do Brasil

Heleno também conquistou 11 títulos e tem um grande número de jogos pelo Galo, 379 pelo clube. Formado nas categorias de base do clube, Heleno venceu o Campeonato Mineiro por oito oportunidades, em seus 14 anos de clube.

10 títulos: Reinaldo e Toninho Cerezo

O maior artilheiro da história do Atlético-MG, com 255 gols, Reinaldo conquistou 10 títulos com a camisa atleticana. Em 475 partidas, o ex-atacante venceu um total de oito Campeonatos Mineiros, além de duas Taças Minas Gerais.

O maior artilheiro da história do Atlético-MG, Reinaldo, é um dos jogadores com mais títulos, com 10 no total (Reprodução: Atlético-MG)

O outro atleta com 10 títulos pelo clube é Toninho Cerezo. Conhecido como Capitão da Paz, o meia jogou no Galo de 1974 a 1983 e retornou ao clube em 1997 para sua despedida no futebol. Suas conquistas no Atlético-MG foram seis Campeonatos Mineiros, duas Taças Minas Gerais, uma Taça de Campeão dos Campeões do Brasil e uma Copa Centenário de Belo Horizonte.

