Artilheiros do Atlético-MG: conheça os 10 maiores da história

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 09:04 • São Paulo

O Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, sempre foi marcado por ter grandes artilheiros que deixaram seus nomes gravados na história do clube. Esses jogadores, fundamentais em diversas conquistas, contribuíram para momentos inesquecíveis que até hoje são lembrados pelos torcedores alvinegros. Os artilheiros do Atlético-MG não só balançaram as redes adversárias, mas também marcaram épocas e fizeram parte de momentos históricos do Galo.

Desde Reinaldo, o maior ídolo da história do clube, até Dadá Maravilha e outros grandes nomes, esses artilheiros ajudaram a construir a trajetória de vitórias e títulos que tornaram o Atlético-MG uma potência do futebol brasileiro. A seguir, você confere os 10 maiores artilheiros do Atlético-MG e seus feitos dentro de campo.

Maiores artilheiros do Atlético-MG na história

1 - Reinaldo – 255 gols

Reinaldo, o maior artilheiro da história do Atlético-MG, marcou 255 gols com a camisa do Galo. Atuando nas décadas de 1970 e 1980, ele foi o grande nome do clube em um período de inúmeras conquistas estaduais e do vice-campeonato brasileiro de 1977. Conhecido por sua técnica apurada e finalização precisa, Reinaldo é o maior ídolo da torcida atleticana e foi um dos grandes craques do futebol brasileiro.

2 - Dadá Maravilha – 211 gols

Dadá Maravilha marcou 211 gols pelo Atlético-MG e foi um dos maiores atacantes da história do clube. Com seu estilo único e carisma, Dadá foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, o primeiro título nacional do Galo. Conhecido por sua frase "não existe gol feio, feio é não fazer gol", ele deixou seu nome eternizado no clube e no futebol brasileiro.

3 - Mário de Castro – 195 gols

Mário de Castro foi um dos primeiros grandes artilheiros do Atlético-MG, com 195 gols. Atuando nas décadas de 1920 e 1930, ele foi um dos líderes do ataque do Galo em seus primeiros anos de glória no futebol mineiro. Mário de Castro era conhecido por sua habilidade de marcar gols decisivos e por sua lealdade ao clube, sendo um dos grandes ídolos da época.

4 - Guará – 168 gols

Guará, com 168 gols, é um dos maiores artilheiros da história do Atlético-MG. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi fundamental para o clube em várias conquistas do Campeonato Mineiro. Sua capacidade de finalização e presença de área fizeram dele um dos grandes nomes do futebol mineiro e um ídolo da torcida atleticana.

5 - Lucas Miranda – 152 gols

Lucas Miranda marcou 152 gols pelo Atlético-MG, sendo um dos principais atacantes do clube nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos primeiros grandes artilheiros do Galo, ajudando o time a conquistar títulos estaduais. Sua importância para o clube vai além dos gols, já que foi um dos responsáveis por construir a tradição ofensiva do Atlético-MG.

6 - Said – 142 gols

Said foi um dos grandes atacantes do Atlético-MG nas décadas de 1930 e 1940, com 142 gols. Ele foi peça chave em várias conquistas do clube, principalmente no Campeonato Mineiro. Said era conhecido por sua técnica refinada e por sua habilidade em balançar as redes, sendo um dos maiores ídolos da história do clube.

7 - Guilherme – 139 gols

Guilherme marcou 139 gols pelo Atlético-MG e foi um dos maiores artilheiros do clube nos anos 1990 e 2000. Ele foi o principal nome do time no vice-campeonato brasileiro de 1999, quando o Galo fez uma das melhores campanhas da sua história. Guilherme é lembrado pela sua capacidade de decidir jogos importantes e por sua técnica apurada.

8 - Ubaldo – 135 gols

Ubaldo, com 135 gols, foi um dos grandes artilheiros do Atlético-MG nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi peça fundamental no ataque do Galo, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e se consolidar como uma das principais forças do futebol mineiro. Sua habilidade e faro de gol o tornaram um ídolo da torcida.

9 - Marques – 133 gols

Marques foi um dos grandes ídolos recentes do Atlético-MG, com 133 gols marcados. Atuando nas décadas de 1990 e 2000, ele era conhecido por sua velocidade, habilidade e comprometimento dentro de campo. Marques ajudou o Galo a conquistar títulos estaduais e se destacou em campanhas importantes do clube, sendo sempre uma referência para os torcedores.

10 - Nívio – 126 gols

Nívio marcou 126 gols pelo Atlético-MG e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era conhecido por sua técnica e precisão nas finalizações, sendo decisivo em várias conquistas do Campeonato Mineiro. Nívio é lembrado como um dos grandes artilheiros que passaram pelo Galo e como um dos principais ídolos de sua época.