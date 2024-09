Ídolos do Atlético-MG: conheça os 10 maiores da história

Reinaldo está no topo da pirâmide dos ídolos do Atlético-MG.







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 16:12 • São Paulo

O Atlético-MG, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, possui uma história rica em grandes jogadores que se destacaram tanto nacional quanto internacionalmente. A trajetória do Galo é marcada por atletas que representaram o clube com paixão, raça e muitas conquistas. Cada ídolo do Atlético-MG teve um papel crucial na construção da história gloriosa do clube mineiro.

Desde Reinaldo, o maior ídolo do Galo, até ícones como Cerezo e Dadá Maravilha, o Atlético-MG sempre teve jogadores que conquistaram o coração de sua fanática torcida.

Victor foi essencial na conquista da Copa Conmebol Libertadores de 2013 e virou um dos maiores ídolos do Atlético-MG. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF

Os 10 maiores ídolos do Atlético-MG