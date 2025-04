O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o São Paulo nesse domingo, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Cuca reconheceu um primeiro tempo ruim do Galo, mas citou dominância atleticana na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- Foram dois tempos muito diferentes. No primeiro tempo, nós não encontramos espaço, não encontramos a marcação, nós estávamos sempre atrasados. O São Paulo teve um domínio, mas não um grande domínio. E até em chances iguais, foi a mesma coisa, mas o São Paulo teve um controle maior do jogo, principalmente no meio-campo. E no segundo tempo não foram só as mexidas, a atitude foi diferente. Fomos o Galo que a gente está acostumado.

O comandante atleticano enumerou o grande número de chances do Galo na segunda etapa, mas lamentou a boa atuação de Rafael. Cuca citou que não é a primeira vez de que o goleiro adversário é o melhor em campo contra o Atlético.

continua após a publicidade

Cuca técnico do Atlético-MG durante partida contra o São Paulo no estádio Mineirão pelo Campeonato Brasileiro A 2025. (Gilson Lobo/AGIF)

- No segundo tempo, nós tivemos inúmeras oportunidades, mais uma vez. Se não me engano, foram 17 chutes a gol contra um ou dois, um domínio total no campo de ataque. E, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro, o goleiro é o melhor em campo no nosso jogo. Foi assim lá com o Grêmio e foi assim contra o São Paulo.

Semana do Atlético-MG

O Atlético terá o próximo desafio nesta quinta-feira. O clube mineiro volta a entrar em campo pela Sul-Americana. O Galo recebe o Deportes Iquique, do Chile.

continua após a publicidade

O Galo é o segundo colocado do grupo H, com um ponto. O líder é o Caracas, que venceu o Deportes Iquique na primeira rodada, próximo adversário atleticano. O time chileno é o lanterna do grupo.