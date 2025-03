Logística será mais um adversário do Atlético-MG na Sul-Americana

A estreia do Atlético-MG na Copa Sul-Americana será contra o Cienciano na cidade de Cusco, no Peru, a 3.400 metros de altitude. A partida, pela primeira rodada do Grupo H, será no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, apenas três dias após a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro, dia 29, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 18h30.

La Furia Roja, como é conhecido o Cienciano, é um dos mais antigos do Peru, fundado em 1901, inicialmente como uma equipe da Faculdade de Ciências da Universidade de Cusco. O clube ficou mais conhecido internacionalmente quando conquistou a segunda edição da Copa Sul-Americana, em 2003, após eliminar Santos e Atlético Nacional, da Colômbia, e vencer o River Plate na final.

Na segunda rodada, o adversário será o Deportes Iquique, do Chile, no dia 10 de abril, às 21h30 – o Atlético-MG é o mandante, e a partida, na tabela divulgada pela Conmebol, nesta terça-feira (18), está marcada para a Arena MRV, mesmo com a previsão atual para a liberação do estádio atleticano, após as reformas, sendo o dia 12.

O time chileno foi eliminado da terceira fase da Copa Libertadores pelo Alianza, do Peru, e caiu para a Sul-Americana. No Campeonato Chileno, o Iquique ocupa a lanterna, com cinco derrotas em cinco partidas. Para jogar no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, pela quarta rodada, o Atlético-MG terá uma longa viagem até o norte do Chile.

Outra viagem desgastante será para jogar em Caracas, pela terceira rodada, em 23 de abril, no Estádio Olímpico, às 21h30 (de Brasília). A distância de Belo Horizonte para a capital venezuelana é de 6 mil quilômetros, num voo de mais de cinco horas.

Pelo menos, nesse caso, a logística já é bem conhecida pelo Atlético-MG. Os dois times se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores do ano passado. E o Galo não teve dificuldade para vencer as duas partidas, ambas por goleada: 4 a 1 no Estádio Olímpico, em Caracas, e 4 a 0 na Arena MRV.

Atacante Hulk fez um dos gols do Atlético-MG na goleada sobre o Caracas, ano passado, na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

