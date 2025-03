Veja os adversários do Atlético-MG na Copa Sul-Americana

Caracas, da Venezuela, Cienciano, do Peru, e Deportivo Iquique, do Chile serão os adversários do Atlético-MG no Grupo H da primeira fase da Copa Sul-Americana. A definição ocorreu em sorteio realizado na noite desta segunda-feira (17), na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque, no Paraguai. A estreia do Galo será contra o Cienciano, em Cusco, na data-base de 2 de abril.

Na sequência, o Atlético-MG enfrenta o Iquique, dia 9 de abril, no Mineirão; o Caracas, dia 23 de abril, em Caracas; o Iquique, dia 7 de maio, no Chile; o Caracas, dia 14 de maio, já na Arena MRV; e o Cienciano, em 28 de maio, também na Arena MRV. Posteriormente, a Conmebol vai definir a data exata e o horário das partidas.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Os segundos colocados disputarão um play-off com os terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para definir mais oito times das oitavas de final. A decisão este ano será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em 22 de novembro.

Essa será a 10ª participação do Atlético-MG na competição – a última vez foi em 2020, já que nos anos seguintes, o Galo esteve sempre na Copa Libertadores. O desempenho atleticano, no entanto, não é bom em Copa Sul-Americana. Em 28 jogos, venceu 10, empatou seis e perdeu 12, com 29 gols marcados e 34 sofridos.

Em 2003, o Atlético-MG foi eliminado por Corinthians e Fluminense, na fase de grupos com times brasileiros. Na edição seguinte, caiu logo no primeiro confronto, contra o Goiás. Desempenho que se repetiu em 2008 e 2009, com eliminações para Botafogo e novamente Goiás, respectivamente.

Em 2010, o Galo passou por Grêmio Prudente e Independente Santa Fé, da Colômbia, mas foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. No ano seguinte, foi eliminado mais uma vez pelo Botafogo na primeira fase. Em 2018, o algoz foi o San Lorenzo, da Argentina.

Melhor campanha do Atlético-MG na Sul-Americana foi em 2019

A melhor campanha do Atlético-MG na Copa Sul-Americana foi na edição de 2019, quando foi eliminado na semifinal, nos pênaltis, pelo Colón, da Argentina. Em 2020, caiu na primeira fase para o Unión Santa Fé: perdeu por 3 a 0 na Argentina e venceu por 2 a 0 no Independência.