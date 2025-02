Júnior Santos pede desculpas à torcida: ‘Foi muito difícil de dormir’

Principal contratação do Atlético-MG para a temporada, o atacante Júnior Santos não poderá enfrentar o Cruzeiro, domingo (9), às 16h, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, por ter sido expulso nos acréscimos da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, terça-feira (4). Em mensagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas à torcida e disse que foi difícil dormir após a partida:

continua após a publicidade

- Foi uma noite muito difícil de dormir, mas também de muita reflexão sobre o acontecido. Não tenho histórico de cartões, tanto que sempre estou à disposição nos jogos durante toda a minha carreira. Mas quero primeiramente pedir desculpas a todos – postou Júnior Santos no Instagram.

➡️Cuca procura minimizar problemas para o clássico

Assim como havia feito na zona mista, ainda no Mineirão, na noite de terça-feira (4), o atacante questionou a decisão do árbitro André Luiz Skettino:

continua após a publicidade

- Apesar de não concordar com a expulsão, foram dois lances com intenção na bola, de ajudar na marcação. Mas talvez faltou bom senso, pois tiveram outros lances semelhantes sem aplicação de cartão. Mas não estou aqui para falar disso... Preciso refletir também e aprender. Não só pelo jogo em si, mas por também perder um clássico na sequência. Sei que terei outros pela frente, mas cada um tem sua importância. Só eu sei o quanto estou triste por essa ausência – continuou.

Contratado por quase R$ 50 milhões junto ao Botafogo, Júnior Santos prometeu tentar melhorar como jogador e como pessoa:

- Vou seguir trabalhando firme para melhorar a cada dia, dentro e fora de campo. Farei minha parte nesses dias, motivando e ajudando os companheiros para que estejam prontos no domingo. E certamente estarei lá, na torcida por eles, junto de vocês, para buscarmos a vitória. Que Deus abençoe a cada um e que possamos ter sempre sabedoria para superar os momentos adversos e voltarmos ainda mais fortes – finalizou.

continua após a publicidade

Júnior Santos foi expulso por causa de dois cartões amarelos bobos

Júnior Santos, que começou o jogo no banco e entrou, ainda no primeiro tempo, após a contusão de Cuello, recebeu o primeiro cartão amarelo no início da etapa final após entrada no atacante Welinton Torrão, quando o jogo já estava parado com uma falta a favor do Atlético-MG. O segundo cartão saiu nos acréscimos por causa de um pisão no pé de Douglas Pelé.

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Artilheiro da Copa Libertadores do ano passado, o ex-atacante do Botafogo participou dos três jogos da equipe principal do Galo no Campeonato Mineiro – ele não viajou para a pré-temporada nos Estados Unidos. Foi titular contra América e Villa Nova e saiu do banco no jogo contra o Athletic, e ainda não marcou nenhum gol com a camisa alvinegra.