Battaglia lamenta perda do título da Libertadores para o Botafogo

Os jogadores do Atlético-MG deixaram o gramado do Monumental de Núñez muito abatidos, após a derrota por 3 a 1 para o Botafogo, neste sábado (30), na decisão da Copa Libertadores de 2024. O atacante Paulinho chegou a desabar e começou a chorar logo após o terceiro gol botafoguense, marcado por Júnior Santos. O argentino Battaglia, no entanto, teve a hombridade de dar entrevista e reconheceu que a derrota foi muito pesada para os atleticanos:

— O torcedor que veio para a Argentina para nos apoiar… Foi um dia muito difícil para todos os atleticanos, muito dura essa derrota! Tínhamos o sonho de levarmos a Copa, porém morremos de pé e temos de agradecer a toda a nossa torcida. Muito obrigado! – declarou Battaglia.

A delegação do Atlético retorna ainda neste sábado (30) para Belo Horizonte, com chegada prevista no Aeroporto de Confins por volta das 3h30 da madrugada de domingo (1). No restante da temporada, com chances remotas de se classificar para a Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro, o Galo enfrenta o Vasco, quarta-feira (4), em São Januário, e o Athletico-PR, domingo (8), na Arena MRV, com portões fechados, cumprindo punição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

