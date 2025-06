Joia(s) do Lance!: Gabriel Veneno é a promessa do Atlético-MG

Surge uma nova joia na base do Atlético-MG. João Gabriel Castro Santos, conhecido como Gabriel Veneno, de apenas 15 anos, desponta como a possível grande nova revelação atleticana.

Começo de carreira

Natural de Ilhéus, na Bahia, Gabriel viveu a infância em Cajueiro, distrito de Ibicaraí. Veneno iniciou no futebol em uma escolinha de futebol da região, onde sempre chamou atenção pela habilidade.

Depois disso, participou do projeto Canarinhos, em Santa Rita de Cássia. Disputou a Copa Santos pelo Vitória e chamou o interesse do Peixe. Veneno chegou ao clube paulista em 2019, onde ficou até o fim de 2022, quando foi dispensado.

Enquanto estava sem clube, foi convidado a retornar ao projeto Canarinhos. Pelo clube disputou a Copa Dois de Julho, onde chamou a atenção do Galo.

Chegada ao Galo e próximos passos

Gabriel Veneno se destacou no Campeonato Dois de Julho, pelo Canarinho. Com isso, despertou interesse de diversos clubes, mas optou pelo Galo por conta da estrutura do time.

Gabriel Veneno completa 16 anos em Julho, idade que o permite assinar um contrato profissional. As conversas entre o staff do jogador e a diretoria atleticana já estão avançadas, e devem ter um desfecho positivo.

O jovem chama atenção não só no Brasil, mas em todo o mundo. Veneno vem recebendo contatos de clubes europeus, havendo já tido propostas negadas. Veneno afirma ter o foco dentro do Atlético e ter o sonho em chegar no profissional do clube.

- Sou atleta do Galo e como qualquer jogador tem o sonho de estrear no profissional, esse não deixa de ser o meu também, o objetivo é treinar e me dedicar dia a dia, para chegar bem no profissional e poder ajudar a equipe da melhor forma.

A Europa é o caminho natural para jogadores com o talento e potencial que Gabriel Veneno tem. O jovem afirma que é um sonho, mas que o foco é o hoje.

- Em relação a Europa, procuro focar no hoje, é um sonho atuar na Europa mas confio muito no meu gestor e sei que ele trabalha diariamente para meu melhor, então deixo na mão dele, mas até meus 18 anos sou jogador do Galo e meu objetivo é trazer só felicidades para instituição.

Por que Veneno?

O apelido veio em uma situação que quase foi trágica. Na infância, o jovem foi picado por uma cobra, com três anos de idade, o deixando em situação delicada. Após passar por internação, precisou amputar parte do dedo anelar da mão direita.

Após se destacar na Copa Santos, em uma partida chamou a atenção de Paulo Robson, olheiro do Santos. Curioso, ele perguntou o motivo de ele não ter um dedo. Após descobrir, deu o apelido, que seguiu até hoje.

Contrato com a Adidas e novo Neymar

Veneno assinou um contrato global com a Adidas, algo que chamou a atenção ao redor do mundo. O jornal espanhol "As" fez uma matéria e comparou o jovem a Neymar.

- Veneno é Gabriel Veneno, um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro, cujo futebol se caracteriza por seu estilo eletrizante e brilhantismo técnico. Ele é um atacante canhoto com dribles excepcionais, controle de bola de elite e velocidade excepcional. Comparado a Neymar.

- Gabriel Veneno já está sendo comparado a Neymar, embora o santista seja destro, enquanto ele é canhoto e joga no Atlético Mineiro. Ele também foi comparado a Riyad Mahrez.

-Me sinto realizado por tudo que vem acontecendo na minha vida, poder me tornar um embaixador global de uma marca gigante com apenas 15 anos é algo surreal, sempre sonhei com esse momento e hoje posso dizer que me sinto realizado, sei o quanto batalhei para chegar até aqui.

Gabriel Veneno em jogo da base do Atlético (Foto: Fabio Pinel / Atlético)

Últimas grandes revelações

O Atlético em um passado recente vem revelando bons jogadores em suas categorias de base. Em 2022, o Atlético vendeu Savinho ao Grupo City, para o Troyes, por 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões em bônus, que não ocorreu.

Na época, grande parte da torcida atleticana ficou indignada pelo valor considerado baixo. As críticas aumentaram ainda mais após o jogador ter bons desempenhos na Europa e ser negociado com o Manchester City por 25 milhões de euros, apenas dois anos depois sair do Galo.

Neste ano, o Atlético negociou Alisson Santana, com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia por 14 milhões de euros (cerca de R$ 88 milhões na cotação da época). O Galo ficou com 80% do valor da transação, cerca de R$ 69 milhões.