Interino terá a responsabilidade de definir posição do Atlético-MG

A responsabilidade de comandar o Atlético-MG na última rodada do Brasileiro, domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados, caberá ao auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves – o treinador argentino Gabriel Milito deixou o clube quarta-feira (4), após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário.

continua após a publicidade

Gaúcho de Porto Alegre, Lucas Gonçalves, de 43 anos, trabalha no Atlético-MG desde 2016 e essa será a terceira vez que assume interinamente, sempre após a queda do técnico contratado e antes da chegada do substituto.

A primeira oportunidade foi no início da temporada de 2021, entre a saída de Jorge Sampaoli e a chegada de Cuca. Na ocasião, foram quatro partidas com quatro vitórias, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos. Os jogos foram pelo Campeonato Mineiro: 3 a 0 URT, 2 a 1 Tombense, 4 a 0 Uberlândia, na estreia do atacante Hulk, e 3 a 1 Patrocinense.

continua após a publicidade

<strong>Estreia do atacante Hulk foi sob o comando do interino Lucas Gonçalves (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Na segunda vez, Lucas Gonçalves comandou o Atlético-MG somente em um jogo, a derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no Mineirão, pelo Brasileiro de 2022. Era a transição entre o técnico Turco Mohamed e a chegada de Cuca, em julho daquele ano.

Em outras duas ocasiões, Lucas Gonçalves chegou a ser anunciado como interino, comandou alguns treinamentos mas não teve a chance de ficar à beira do gramado. Ele assumiu o comando do time após a saída de Eduardo Coudet, em junho do ano passado, mas quem dirigiu a equipe no jogo seguinte foi Luiz Felipe Scolari.

continua após a publicidade

Jogo contra o Athletico-PR, domingo, na Arena MRV, será mesmo com portões fechados

A situação se repetiu agora em março deste ano. Com a demissão de Felipão, Lucas Gonçalves chegou a preparar a equipe para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, mas o argentino Gabriel Milito chegou a tempo de ficar à beira do gramado no clássico na Arena MRV, que terminou empatado por 2 a 2.

Interino pode fazer mudanças na equipe do Atlético-MG

Lucas Gonçalves deve manter a base da equipe que vinha sendo escalada por Gabriel Milito, para a partida de domingo (8), contra o Athletico-PR, na Arena MRV, quando o Atlético-MG, para se manter na Série A do Brasileiro, precisará apenas do empate. Se perder, dependerá de derrota do Fluminense para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou empate do Bragantino diante do Criciúma, em Bragança Paulista.

Para se classificar para a Copa Sul-Americana, o Atlético-MG terá de vencer, sem depender de outros resultados. Se empatar, precisará que o Fluminense não derrote o Palmeiras. Com a derrota, além de correr risco de queda, estará fora da Sul-Americana de 2025.