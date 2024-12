Atlético-MG passa por mudança radical de perspectiva em um mês

O Atlético-MG chega à última rodada do Brasileirão ameaçado pelo rebaixamento para a Série B em 2025. As chances de queda são pequenas, mas mostram uma mudança radical na perspectiva do clube e da torcida em pouco mais de um mês. O Galo começou novembro com a esperança de conquistar dois títulos: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Em ambas as competições, ficou com o vice.

O Atlético-MG encerrou o mês de outubro com a classificação para a final da Libertadores, após derrotar o River Plate por 3 a 0 na Arena MRV e empatar por 0 a 0 em Buenos Aires. Logo na primeira semana de novembro, enfrentou o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Perdeu no Maracanã por 3 a 1 no dia 3 e por 1 a 0, em casa, no dia 10.

Victor Bagy, diretor de futebol do Atlético-MG, admite que psicológico pesou no trabalho da equipe

Fator psicológico e time misto explicam queda de rendimento

Na sequência, o Atlético-MG disputou cinco partidas pelo Brasileiro, com três empates e duas derrotas – já havia perdido para o Atlético-GO no intervalo entre os dois jogos decisivos contra o Flamengo. Um dos motivos para explicar a queda de rendimento no mês foi a opção por poupar titulares em algumas partidas, já visando a final da Libertadores.

Na véspera da partida contra o Botafogo, em Buenos Aires, o então técnico Gabriel Milito admitiu também que o fator psicológico pesou. Segundo ele, os jogadores, após a segunda partida contra o River Plate, ficaram com a mente na capital argentina, coincidentemente, local da decisão da Libertadores.

A derrota para o Botafogo por 3 a 1, mesmo com um jogador a mais em campo durante quase toda a partida, afetou ainda mais o psicológico da equipe e da comissão técnica, como admitiu o diretor de futebol, Victor Bagy, ao anunciar a saída do treinador, após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, quarta-feira, em São Januário.

Atlético-MG chega à última rodada com risco de rebaixamento

Empate diante do Athletico-PR, em casa, mantém Atlético-MG na Série A

Com o empate diante do Athletico-PR, na Arena MRV, domingo, às 16h, o Atlético garante sua permanência na Série A. Se perder, o Galo terá de torcer para que o Fluminense perca para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou que o Bragantino não derrote o rebaixado Criciúma, em Bragança Paulista, para evitar a segunda queda para a segunda divisão. As chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, são de 3,8%.