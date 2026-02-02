Atlético-MG tem 'alívio' milionário na folha salarial após saídas
O Atlético vive um amplo processo de reformulação para a temporada 2026. O clube se movimenta intensamente no mercado, promovendo diversas chegadas e saídas que impactam diretamente a estrutura do elenco e também a folha salarial.
Nesse contexto, duas saídas ganham destaque por representarem um alívio significativo aos cofres atleticanos: Rony, vendido ao Santos, e Júnior Santos, que tem negociação encaminhada para defender o Bahia por empréstimo.
Juntos, os dois atacantes custavam cerca de R$ 3 milhões mensais apenas em salários. O valor ainda aumentava com gastos relacionados a direitos de imagem, bônus e encargos contratuais.
Além do impacto salarial, o Atlético havia feito um investimento elevado para contar com os jogadores. Ao todo, foram cerca de R$ 86 milhões nas contratações. Rony foi adquirido junto ao Palmeiras em fevereiro de 2025 por aproximadamente R$ 38 milhões, enquanto Júnior Santos custou cerca de R$ 48 milhões, em negociação com o Botafogo.
A venda de Rony ao Santos ocorreu por cerca de R$ 18 milhões, aproximadamente metade do valor pago pelo Galo. Já Júnior Santos deixará o clube por empréstimo, com o Bahia assumindo integralmente o pagamento de seus vencimentos mensais.
Chegadas e saídas do Atlético
Contratações (6)
Alan Minda - atacante/ponta (Cercle Brugge, da Bélgica)
Preciado - Lateral-direito (Sparta Praga, da República Tcheca)
Renan Lodi - Lateral-esquerdo (sem clube)
Victor Hugo - Volante (Flamengo)
Maycon - (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia)
Cassierra - Centrovante (Zenit, da Rússia)
Saídas (10)
Guilherme Arana - Lateral-esquerdo (vendido ao Fluminense)
Fausto Vera - Volante (emprestado River Plate)
João Marcelo - (emprestado Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes)
Saravia - Lateral-direito (fim de contrato, sem clube)
Gabriel Menino - volante (emprestado ao Santos)
Isaac - atacante (liberado ao Verona, da Itália)
Caio Maia - atacante (emprestado ao Londrina)
Paulo Victor - volante (emprestado ao Avaí)
Caio Paulista - lateral-esquerdo (não exerceu a compra junto ao Palmeiras)
Robert - goleiro (emprestado ao Athletic)
Rony - atacante (vendido ao Santos)
